三星电子智能手机力压苹果重回榜首. April. 16, 2024 07:59. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 三星电子今年第一季度（1~3月）在全球智能手机市场上，时隔两个季度再次超过美国苹果，跃居市场占有率首位。 15日，据市场调查企业IDC透露，三星电子第一季度的智能手机出货量为6010万部，市场占有率为20.8%。苹果出货量为5010万部，占有率为17.3%，将去年第四季度（10~12月）占据的全球智能手机出货量第一的位置再次拱手让给了三星。苹果和三星电子去年第四季度的市占率分别为24.7%和16.3%。今年第一季度，小米（14.1%）、传音（Transsion•9.9%）、OPPO（8.7%）等中国制造商的市场占有率排在三星电子和苹果之后，位居第三至第五位。 三星电子和苹果的差距也非常明显。今年第一季度两家公司的差距为3.5个百分点，相较去年同期的1.8个百分点（三星电子22.5%，苹果20.7%）有所扩大。 据分析，三星电子今年1月推出的Galaxy S24系列的销售业绩和搭载人工智能（AI）的Galaxy AI人气等是反弹的原因。相反，有分析认为，苹果在中国市场的低迷和美国政府的反垄断诉讼等成为利空因素。 IDC调查局局长纳维拉•波帕尔表示：“前5名企业之间的格局有变化，短期内这种趋势可能会持续下去。虽然小米和传音正在成长，但三星电子比过去几个季度表现强势。”

한국어