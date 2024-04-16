美国公告牌CEO：“将把拥有光明未来的K-POP传达给世界”. April. 16, 2024 07:59. by 金民 kimmin@donga.com. “我认为K-POP音乐的未来非常光明。倾泻而出的音乐质量和数量都值得肯定。”（Billboard首席执行官迈克•范） K-POP以防弹少年团（BTS）为首，从数年前开始打破Billboard Hot 100排行榜壁垒，地位不断提高，美国最具权威的音乐杂志•排行榜Billboard即将登陆韩国。Billboard将于6月发行Billboard杂志韩国版《Billboard Korea》创刊号，正式进军韩国。Billboard内还新设了K-POP排行榜等，K-POP能否实现再次飞跃备受关注。 15日访问韩国的公告牌首席执行官（CEO）迈克•范在首尔江南区某酒店举行记者招待会时表示：“将如实传达活跃、急剧增长的韩国音乐市场。这将成为全球粉丝们接触K-POP趋势和洞察力的窗口。” 此前，2017年也曾在韩国发行过《Billboard Korea》，但当时仅凭许可证在国内运营。随着2020年全球知名媒体集团Penske Media Corporation（PMC）收购Billboard总部，当时《Billboard Korea》停止了发行。 在当天的座谈会上，《Billboard Korea》代表金有娜（音）表示：“之前的《Billboard Korea》和这次新制作的杂志毫无关联”，“今年发行的《Billboard Korea》将在总公司下进行所有活动，希望大家把我们看作是公告牌总部的K音乐组。” K-POP排行榜也将全新设置。Billboard目前运营着主专辑排行榜（Billboard 200）、主单曲排行榜（Hot 100）等150多个排行榜。在记者见面会上，有人指出“如果新设K-POP排行榜，是不是会将韩国的多种音乐体裁限定在（以偶像音乐为中心的）K-POP”，对此，范代表回答说：“K-POP排行榜也将以拉丁排行榜、爵士排行榜等与其他音乐体裁相同的方式运营，通过我们独有的经验传达韩国音乐所拥有的所有色彩。”Billboard新设K-POP排行榜将对“音源囤积疑惑”不断的国内主要音源排行榜产生影响。 Billboard韩国创刊号《Billboard K Vol.1》中收录了与100名K-POP艺人见面的采访内容。另外，每月向全世界公开以K-POP艺术家为主人公的数码画报，并在社交媒体和网站上共享的数码内容也将与美国总公司合作企划制作。 范代表说：“如果问女儿和侄子喜欢的歌手，就会说BTS、BLACKPINK、NewJeans、TWICE、TOMORROW X TOGETHER等众多歌手。我支持所有的K-POP艺人”，“Billboard将作为传播K-POP、K-Music乃至韩国文化的宣传大使发挥作用。”

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