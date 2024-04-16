不是李在明的胜利……只是执政党的惨败而已. April. 16, 2024 07:58. . 获得175席大胜的李在明代表也许会就上次公推过程中的“非明横死”和“退党接力”认为，“你看，我是对的！”但是从结论上看，这并不是李在明的胜利。这只是执政党的惨败。 从政府任期第三年举行的中间评议性质的选举结构来看，此次议会选举一开始就对在野党有利。对于在野党来说，无论是“金苹果价格”“医疗大乱”还是“大葱争议”，只要归咎于政府和执政党就行。但执政党不能只怪在野党。已经掌握了权力，却说“在野党拖后腿，所以没能做到”“在野党是比我们更坏的家伙们”，这本身就是自己承认无能。 这就是作为“一把手”引领选举却只提出“李-曹（李在明-曹国）审判论”的国民力量党紧急对策委员会委员长韩东勋被评价为“政治业余人士”的原因。已然在大选中投了票，但在过去两年里没能做到，再次要求代替自己审判李在明和曹国，这是多么的不负责任啊。最终，无能的尹锡悦和蹩脚的韩东勋的合作导致了惨败。 李在明的失败也不容小觑。最具代表性的就是“首尔市铜雀乙选区”的失败。在四选重要人物出身的国民力量党候选人罗卿瑗和警察出身的政治新人、共同民主党候选人柳三荣对决的铜雀乙，李在明亲自八次造访，下了很大功夫。事实上，在“罗卿瑗VS李在明”格局下进行的选举中，李在明最终输了。李在明将罗卿瑗称为“罗培”（罗卿瑗+前日本首相安倍晋三的合成词），引发了贬低女性的粗话争议，这是决定性的失败原因。罗卿瑗在发言后立即采取了呼吁战略，称“我是最后的防波堤，是最后的战线”，并取得了胜利。 还有首尔市道峰甲和麻浦甲等，也是毫无预料地被抢走的地区。道峰甲除了2008年的一次之外，1988年以来一直是民主党派坚守的根据地。麻浦甲也是卢雄来议员父子20年来打下基础的地方。在这样的道峰甲，公推了高呼“李在明胜过车恩宇”的安贵玲候选人，败给了国民力量党的金在燮候选人，麻浦甲公推了“李在明号引进人才”李智恩候选人，败给了共同市民党出身的国民力量党赵正勋候选人。 从2012年民主统合党时期起一直由民主党系坚守的京畿道华城乙选区失败，最终也是李在明的公推失败。与李在明个人交情相当好的共同民主党候选人孔荣云因“爸爸机会”争议而备受指责，最终败给了改革新党候选人李俊锡。在三方构图选举中，第三地带候选人的突然逆转成功，只能解释为共同民主党未能公推好，搞砸了选举运动。 非李在明派议员朴用镇在议会选举一个月前的3月13日接受采访时表示：“如果共同民主党在议会选举中获胜，李代表可以说，‘我的选择是对的’。”对此，他回答说：“国民不是傻瓜。我不认为好的结果一定能代替不好的过程。对不好的过程的记忆是另外一回事。应该对过程另有评价。”共同民主党在上次总统选举中失败后，没有对本党候选人李在明进行评价或反省。究竟会对此次议会选举结果做出怎样的评价，让我们拭目以待。

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