“油价有可能涨到130美元”……通货膨胀和油价暴涨，“世界经济双重冲击”. April. 15, 2024 07:54. by 纽约=常驻记者 金贤洙、李东勋记者、世宗=宋慧美记者 kimhs@donga.com、dhlee@donga.com、1am@donga.com. 随着伊朗首次攻击以色列本土，中东战争的扩大不可避免，已经进入紧急状态的通货膨胀加上油价暴涨，韩国乃至世界经济面临“双重冲击”的忧虑正在加大。 在一度沉寂的美联储“高利率长期化”恐惧再次抬头的情况下，油价暴涨和地缘政治动荡可能会将世界经济推向滞涨这一完全不同的方向，而不是软着陆。滞胀是指物价飞涨，经济却停滞不前的状态。当地时间12日，有报道称伊朗即将攻击以色列，美国芝加哥联邦储备银行总裁奥斯顿·古尔斯比在接受福克斯新闻采访时担心，中东战事的扩大“将成为美联储的外卡”。 韩国政府14日也分别召开了由尹锡悦总统主持的紧急经济、安保会议和由副总理兼企划财政部长崔相穆主持的对外经济检查会议，检查了对国内经济产生的影响。 ● 油价会达到“最坏的情况”吗？ 去年10月7日，得到伊朗支援的巴勒斯坦武装团体哈马斯攻击以色列，战争爆发后，国际油价每桶超过了90美元。但是，由于伊朗没有直接参战，战事以“代理战”的形式持续，今年1月初跌至70美元左右。 13日和14日，伊朗攻击以色列本土，霍尔木兹海峡因以色列相关船只被扣押而情况变化。战略国际问题研究所助理研究员本·卡希尔等在最近的报告中预测：“以色列和伊朗的直接对立可能会妨碍霍尔木兹海峡的吞吐量流动。与（胡塞叛军攻击的）红海不同，霍尔木兹海峡没有替代航线，对油价的影响将非常大。”每桶价格将远远超过100美元。 据美国能源情报局透露，主要石油运输通道霍尔木兹海峡平均每天有2100万桶石油通过。这约占全球石油产量的21%。 伦敦ICE期货交易所布伦特原油价格在以色列攻击伊朗驻叙利亚领事馆的本月1日上涨到每桶87美元，12日伊朗即将攻击以色列本土的报道传出后，盘中暴涨到92.18美元。当天在纽约商业交易所，5月份交货的西得克萨斯原油的价格也上涨到了每桶87.67美元。 最坏的情况是，由于以色列的再报复，实际上将爆发战场扩大到整个中东地区的“第五次中东战争”。如果伊朗封锁霍尔木兹海峡，就像1973年第四次中东战争引发第一次石油波动和10年以上的世界经济长期停滞一样，世界原油供应网可能会出现大混乱。此前，世界银行曾预测称：“如果像第四次中东战争时那样采取石油禁运措施，油价将飙升至每桶140至157美元。” ● “韩国经济面临高汇率、高油价、物流危机” 与50年前不同的是，美国成为了主要的原油生产国。因此，即使最坏的脚本不会成为现实，各国也处于通货膨胀战争的最后阶段，这可能会对经济造成负担。在市场预测美联储6月降息已无望的情况下，由于中东战争的扩大，下调时间有可能进一步推迟。 全球金融市场的变动性也在增大。有预测称，随着安全资产偏好现象的加强，如果美元持续走强，韩元对美元的汇率将超过1400韩元。 据彭博社13日报道，对前一天下午3时55分美元对31个主要国家货币价值变化的点收益率进行比较的结果显示，韩元价值比3月29日下跌2.04%，跌幅最大。日元价值下跌率仅为1.26%，目前正在进行战争的俄罗斯卢布（-1.69%）和以色列谢克尔（-1.54%）的跌幅也比韩元小。 有人担心，在高汇率、高油价导致物价上涨的情况下，如果韩国出口企业的物流、运输也出现问题，今年的经济增长率有可能再次降至1%左右。资本市场研究院研究委员黄世云（音）表示：“如果唯一的支柱——出口出现动摇，今年的经济增长率也将受到打击。”

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