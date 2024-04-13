美国、日本和菲律宾“启动《南中国海相互防卫条约》”. April. 13, 2024 07:44. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. “无论菲律宾在南中国海发动何种攻击，美国和菲律宾都会启动《相互防卫条约》。” 美国、日本和菲律宾三国领导人当地时间11日首次在美国白宫举行，三国向在南中国海存在主权纠纷的中国发出强烈警告。有评价认为，美国组建了三国安全合作体，与“四国联盟”“奥克斯”等一起构建了“对华格子型安全体系”。 美国总统拜登、日本首相岸田文雄、菲律宾总统马科斯在会谈结束后发表的《共同展望声明》中表示：“对中国在南中国海的危险和攻击性行为深表忧虑。三国将推进联合军演等国防合作。”因此，三国决定从明年开始举行海上演习等三国海洋协商。 随着三国首脑会谈的出台，美国具备了更加紧密地封锁中国的亚太安保体系。因为考虑到美国、日本、印度、澳大利亚参与的“四国联盟”、美国、英国、澳大利亚安保同盟“奥克斯”、韩美日三国合作等现有构图，已经完成了连接太平洋、东北亚、东南亚的多方合作体。此外，三国还决定出台促进菲律宾基础设施投资的“全球基础设施伙伴关系吕宋走廊”，牵制中国的经济扩张。 岸田当天在美国议会参众两院联席会议上发表演讲时强调：“中国的对外政策和军事行动，对日本乃至国际社会的和平与稳定都是史无前例的挑战。”对于朝鲜，他指责称：“由于核、导弹的直接威胁，东亚处于迫切的危险之中。朝鲜甚至还支援了俄罗斯的侵略战争，成为了超越东北亚的威胁。”

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