朝野政党：“有必要举行领袖会谈”……总统室态度慎重：“暂无计划”. April. 13, 2024 07:43. by 李相宪记者、金智贤记者 dapaper@donga.com、jhk85@donga.com. 随着执政党在4月10日议会选举中惨败后尹锡悦总统表现出革新国政的意志，共同民主党代表李在明对与尹锡悦会面一再表现出积极立场，因此是否会举行现政府上台后的首次领袖会谈成为政界最大的话题。执政党内部也出现了“应该接受领袖会谈”的呼声，而且由于在批准下一任国务总理等悬案上，寻求巨大在野党的理解势在难免，因此会谈能否成功被评价为国政基调变化的试纸。 李在明当天上午前往首尔市铜雀区国立首尔显忠院参拜后，在回答记者提出的与尹锡悦会谈的可能性时表示：“当然会见面，当然会对话。尹总统当然也需要在野党的协助和合作。至今没能举行，只能令人遗憾。”他还说：“如果目标是打倒在野党，就没有必要对话，也没有必要尊重。但（在野党）是引领国政的另一个轴心，如果认为三权分立是这个国家宪政秩序的基本，就应该尊重并对话，有分歧的部分应该相互妥协。” 虽然总统室在议会选举惨败后解释说尹锡悦有协治意志，但对李在明当天提议举行领袖会谈表示，“暂时没有计划”，表现出慎重的反应。总统室高层负责人表示，“目前还没有关于领袖会谈的计划”，回避了正面回答。尹锡悦一直对领袖会谈表现出否定立场。在4月10日议会选举中得到确认的民心和执政党内部，也出现了应该接受领袖会谈的主张等，对尹锡悦的压力越来越大。另外，鉴于下任总理必须得到国会批准，如果考虑到朝小野大的情况，尹锡悦有必要会见李在明，寻求协助。 据悉，尹锡悦将于下周初发表对议会选举结果的立场，并说明今后的国政革新方向。如果不发表对国民谈话，有可能通过国务会议等传达信息。另外据传，考虑到单方面沟通的批评，尹锡悦正在考虑召开记者招待会。 尹锡悦正在就韩德洙总理的继任人选概念“政务型统合型”进行多方面的考虑。国民统合委员长金汉吉、国民力量党国会议员权宁世、爱心果实社会福利共同募捐会长金秉准、前议员朴柱宣、前知识经济部部长崔重卿等被认为是候选人群。另外，行政安全部部长李祥敏、金秉准、前广播通信委员长李东官、前议员张济元等多名人士被提名为总统秘书室长李宽燮的接班人。

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