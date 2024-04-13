美国检方：“翻译偷偷从大谷翔平的账户中提取220亿韩元……大谷是此次事件的受害者”. April. 13, 2024 07:43. by 李憲宰 uni@donga.com. 据悉，洛杉矶道奇队的“超级明星”大谷翔平的前翻译水原一平为了偿还因非法赌博而欠下的债务，从大谷的账户中提取的资金超过了1600万美元（约220亿韩元）。这一金额是当初通过ESPN等报道传出的450万美元（约62亿韩元）的3倍以上。 美国职业棒球大联盟（MLB）官方媒体MLB.com 等美国媒体12日表示：“美国联邦检察机关以银行欺诈嫌疑起诉了水原一平。”根据起诉书，水原一平从2021年9月开始进行非法赌博，到今年1月为止，从大谷的存款账户中偷偷转移资金，汇给了赌博业主。在此期间，约有1.9万件，平均每天下注约25件。输钱后负债累累，水原一平将大谷的银行账户联系方式改为自己的电话号码和电子邮件地址。另外，他还给银行打电话谎称自己是大谷后汇款。 由于无法联系到水原一平，甚至还发生了亲自来到大谷居住地的非法赌博业者发送信息的事情，“看到大谷和宠物狗在散步。因为您不接电话，所以我会问大谷怎么才能联系到您。” 水原一平将于近期出席位于洛杉矶的联邦法院。银行诈骗罪的最大刑期为有期徒刑30年。 联邦检察官马丁•埃斯特拉达表示：“没有证据表明大谷知道1600万美元以上的资金从自己的账户流入了非法赌博业主手中”，“ 我想强调，在此次事件中大谷是受害者。”

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