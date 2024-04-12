美国“兄弟姐妹节”哥哥和弟弟双双击出本垒打……KBO MVP出身的佩迪成为牺牲品. April. 12, 2024 07:59. by 黃奎引 kini@donga.com. 兄弟两人以上在美国职业棒球大联盟（MLB）效力的记录共有448个家族。其中7个家族中，留下了兄弟俩作为同队的选手，在同一局内击出本垒打的记录。但是，在每年4月10日（当地时间）的“兄弟姐妹日（Siblings Day）”上留下这样的记录，今年内勒家族是第一个。效力于克里夫兰队的乔希•内勒（27岁）、博•内勒（24岁）兄弟在当天的主场比赛中，在第4局下半局双双击出本垒打，帮助球队以7比6战胜芝加哥白袜队。 作为球队4号击球手的哥哥首先击出了本垒打。乔希在0比5落后的第4局下半局，在1人出局无跑垒员的情况下击出了1分本垒打。接着作为7号击球手出场的弟弟博在2人出局1人在垒的情况下，击出2分本垒打，以3比5点燃了追击的导火索。连续被他们击出本垒打的白袜队投手是去年韩国职业棒球联盟的最有价值球员（MVP）埃里克•佩迪（前NC•照片）。 从2020年开始一起效力于克利夫兰队的内勒兄弟在去年7月14日与得克萨斯骑警队的客场比赛第3局上半局也曾以同一名投手（约翰•格雷）为对象击出过本垒打。乔希说：“格雷也不是第一个连续遭受我们兄弟打击的投手。小时候在家后院面对父亲时，和弟弟一起打出背对背本垒打是很常见的事情。”内勒兄弟由此成为MLB历史上第三对在一局内留下两记本垒打的兄弟。 在加拿大出生长大的内勒兄弟在以5比6落后的第10局下半局决胜负时也再现了“家门的荣光”。在1人出局2垒有人的情况下进入打席的乔希以2垒打将比分扳成6比6平后，博在2人出局1、2人垒有人的情况下，让哥哥的替补投手泰勒•弗里曼回到本垒，从而结束了比赛。 1男2女中的老幺金河成（圣地亚哥教士队）在当天的主场比赛中，面对芝加哥小熊队取得了4次有效击球、2支安打、1盗垒、2分的成绩，帮助球队以10比2获胜。金河成在第4局上半局防守时出现了本赛季第3次失误，为球队失分提供了借口。但在第4局下半局，他击出本赛季第2个3垒打后，又成功得分，挽回了失误。只有妹妹的李政厚（旧金山）当天轮休没有参加比赛。

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