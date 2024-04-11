下班后来到餐厅的警官，救了心脏骤停的市民. April. 11, 2024 08:14. by 林载赫记者 heok@donga.com. 在首尔一家餐厅，一名因心脏骤停而晕倒的中年女性在停留在现场的警官迅速的心肺复苏术（CPR）的帮助下保住了性命。 10日，据警方和消防部门透露，上月29日下午7时左右，在首尔城东区龙踏洞餐厅，一名中年女性在用餐时晕倒在地，一时没了呼吸。心脏骤停。 最先站出来的是下班后在旁边桌子与妻子一起吃饭的城东警察署犯罪预防应对科所属警查卞海率（42岁•照片•音译）。卞警官一看到晕倒的女性，就拜托一起吃饭的妻子“快点打119急救电话”，然后立即开始了CPR。约1分钟后，晕倒的女性“咔”地吐气，恢复意识，缓缓起身。之后该女性被119急救车送往附近医院，恢复了健康。 据悉，卞警查平时除了在警察署实施的定期应急处理教育外，还在YouTube等网站上单独查找相关视频，非常关注。在军队服役期间，看到同僚士兵突然晕倒后，便一直坚持学习。同一警察署的一位同事在谈到卞警查说：“不懂就积极询问并学习的态度给我留下了深刻的印象。他经常工作到凌晨5点，早上9点再上班也不会失去活力。” 卞警查说：“在忙碌地采取应急措施的过程中，不知不觉间急救队已经到达了”，“我只是做了作为警察应该做的事情，相信只要尽到本分，总有一天功德会转到7岁的女儿身上。”

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