李政厚在顶级联赛中首次击出2垒打等多重安打……防守端也有“亮眼”表现. April. 10, 2024 07:51. by 李憲宰 uni@donga.com. “风之孙”李政厚（旧金山巨人队•照片）打出本赛季首个2垒打，并第三次击出多重安打（一场比赛击出2支安打），实现了反弹。 9日，李政厚在与华盛顿国民队的美国职业棒球大联盟（MLB）主场比赛中，作为1号击球手兼中坚手首发出场，留下了3次有效击球、2支安打、1个四坏球上垒、1得点的记录。一度跌至0.205的赛季击球率也回升到了0.238（42次有效击球，10支安打）。 李政厚从第1局开始推开华盛顿队首发投手特雷弗•威廉姆斯的第5个球变速球（时速130公里），制造了左前安打。1人出局后，在小拉蒙特•韦德打出2垒打时，登上3垒后，利用左翼手杰西•温克的送球失误，踏上了本垒。 李政厚在1比3落后的第3局也攻占了威廉姆斯的外侧直球（时速143公里），打出了飞向左翼手的直线球。虽然边锋扑了过去，但球落在了手套前，李政厚跑到了2垒。李政厚在第5局以四坏球上垒踏上1垒，继1日与圣地亚哥队的比赛（2次有效击球、无安打、3个四坏球上垒）后，第二次展开了3出垒比赛。 在防守端，李政厚在第8局上半局，在1人出局1人在垒的情况下，在特雷•利普斯科姆的中前安打时，截住跑向3垒的一垒跑垒员伊尔德马罗•巴尔加斯，创下了他自MLB出道后的第一个截杀。最终，旧金山巨人队以1比8败北。 洛杉矶道奇队的“超级明星”大谷翔平连续5场比赛都取得了多次安打。大谷翔平在与明尼苏达双城队的客场比赛中，以1记本垒打（赛季第3记）和2垒打，取得了5次有效击球、3支安打、1打点、2分的成绩，帮助球队以4比2取得了胜利。在因涉嫌盗窃而被解雇的前翻译水原一平不在的情况下征战赛季的大谷翔平表示：“多亏了队友们，我过得很好。虽然发生了很多事情，但幸亏有妻子陪伴。” 圣地亚哥教士队的金河成在与芝加哥小熊队的主场比赛中击出了本赛季第一个3垒打。在此前的12场比赛中，金河成均作为5号击球手出战，当天他作为6号击球手下场比赛，在2比8落后的第6回合末击出2打点3垒打，打开了追分的大门。直到第6局上半局为止，圣地亚哥教士队以0比8落后，但在第6局下半局和第8局下半局分别拿下7分和2分，以9比8实现大逆转。

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