北美时隔7年的“拥抱太阳的月亮”……吸引500万观众的太空秀，经济效益达8万亿韩元. April. 10, 2024 07:51. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 8日下午2时30分左右，在美国纽约曼哈顿地标性建筑之一的“Flat Iron”大厦附近。早早聚集的数百人同时戴着观测日食的眼镜仰望天空。已经开始遮阳的月亮滑溜溜地遮住了太阳。大约一个小时后，太阳终于变成薄薄的新月，整个世界都笼罩在阴影中。万千市民的掌声和欢呼声此起彼伏。这是迎接宇宙送给地球的神秘礼物“日全食”的瞬间。 日全食是月亮夹在地球和太阳之间遮挡太阳的现象。以北美大陆为准，这是自2017年8月以后时隔7年再次出现日全食。此次日食在墨西哥马萨特兰东北侧的对角线，在美国得克萨斯州、俄克拉荷马州、阿肯色州、纽约、缅因州等多个地区依次展开，因此备受关注。再加上今年月球接近地球，观测更加清晰，而下一次日全食要到2044年才能发生，因此本次日全食被认为是“不能错过”的机会。ABC、CBS、NBC等主要电视台从上午开始编制特别广播进行了现场直播。 事实上，纽约只有90%左右遮住了太阳，并不是观测的最佳地区。但是，正如平时游客也络绎不绝的城市一样，中央公园和时代广场等各处都聚集了人潮。特别是Summit、Edge、OneWorld等纽约五大瞭望台的预约早已结束。在公共图书馆等地，想要领取按先后顺序发放的日食观测用眼镜的队伍也非常长。法国游客弗洛朗（41岁）高兴地说：“在纽约享受日全食，感觉像奇迹一样令人惊讶”，“这将成为我一生难忘的回忆。” 今年的日全食在金钱方面也非常惊人。相关业界期待通过观测旅行及住宿等，产生60亿美元（约8.13万亿韩元）的经济波及效果。由于美国全国约有500万人涌入该地区，部分地区甚至宣布进入紧急状态。在社交媒体等媒体上，出现了很多将11月大选与此次自然现象相联系的占星术师，在阿肯色州，在日食时间举行了500对新人参加的集体婚礼。 日全食在科学上也是很有意义的现象。这是观察“宇宙难题”--太阳外气层日冕（corona）的难得机会。美国国家航空航天局（NASA）为了进行研究，还在弗吉尼亚州沃洛普斯飞行基地发射了3枚火箭。

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