马斯克：“明年有望出现比人类更聪明的AI”. April. 10, 2024 07:51. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 特斯拉首席执行官（CEO•照片）埃隆•马斯克预测，如果以充分的人工智能（AI）半导体和电力供应为后盾，明年将出现超越人类智能的“通用人工智能（AGI•Artificial General Intelligence）”。这比之前的预测提前了4年多。 马斯克8日（当地时间）在社交媒体X（原推特）上接受挪威养老基金CEO尼古拉•唐恩的采访时表示：“如果将AGI定义为比最聪明的（smart）人类更聪明的AI，也许明年，例如2年内或将可以实现。” 去年马斯克曾预测到2029年将实现AGI，但他现在认为智能超过人类的AI将会更快地出现。马斯克以此为由表示：“在我见过的任何技术中，我从未见过像AI一样快速发展的技术，每周都会发布新的AI。” 他还指出，围绕AI开发的3个制约因素正在得到缓解。马斯克表示：“到目前为止，人才、AI芯片、电力供应不足放慢了AI开发速度，物理学领域的最尖端人才正在大举涌向AI领域，去年成为问题的英伟达（NVIDIA）芯片不足的供应限制也将得到缓解。现在只剩下供电问题了。 但是，他指出，目前英伟达芯片问题仍然制约着AI的开发。他说：“要想训练（自己的AI初创企业xAI推出的AI聊天机器人）‘Grok 2’模型，需要2万个左右的英伟达H100图像处理装置（GPU），如果开发比这更出色的‘Grok 3’，需要10万个左右。 由于AGI“超越人”的模糊定义，每个AI专家的预测时间差异较大。英伟达CEO黄仁勋最近在记者会上表示：“如果将AGI定义为在律师考试等特殊领域比人类更优秀的存在，那么5年内就可以实现。”相反，DeepMind创始人德米斯•哈萨比斯认为，到2030年才有可能实现。

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