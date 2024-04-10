撒钱的议会选举结束，现在是“库房看守”的时间. April. 10, 2024 07:50. . 在10日结束的议会选举竞选中，朝野政党互相指责对方。批评的地点和内容各不相同，但只有一次用词一致。他们都指出：“如果他们获胜，韩国将成为阿根廷（或委内瑞拉）。”假如朝野政党提出的减税、开发、发放现金等公约全部成为现实，对于这一不祥剧本，这种担心并不过分。据经济正义实践市民联合推算，朝野两党议会选举开发公约有2239个，所需预算最少为554万亿韩元。到目前为止，发放资金的公约泛滥成灾，甚至让人怀疑真的有过这样的选举。这让人联想到“双倍下注”式的赌博。如果一方提出铁路“部分地下化”，另一方则以“全部地下化”进行对抗；对于“敬老院每周5天免费午餐”的公约，则以“每周7天免费”进行回应。最终，共同民主党展现了大胆的看法，认为发放13万亿韩元左右的“恢复民生补贴”只相当于向昭阳江投掷一块石头，国民力量党则打出了可以动摇税收制度基础的下调增值税的牌。 政府也没有干坐着。从年初到上月底，以民生讨论会的名义先后24次向全国承诺发放资金。因为太多，甚至已难以统计，政府为了后续措施筛选出的课题就有240个。既然尹锡悦总统说“绝对不要说要研究”，那么各部门就应该不问不究地去做。 没有财源筹措方案或令人担心税收漏洞的“不要问”公约，现在原封不动地回到了“库房看守”企划财政部。上个月，尹总统就企业生育奖金免税优惠表示，“企划财政部部长爽快地做出了让步”。对于企划财政部来说，这不是单纯的称赞。因为今后总统室和朝野双方压迫“大决断”“爽快让步”的事情将会更多。如果不能很好地满足要求，说不定会遭到“这个国家是企划财政部的国家吗”的呵斥。 企划财政部也是在做准备的。副总理兼企划财政部长崔相穆在本月初的干部会议上表示：“企划财政部的时间即将到来。”5月财政战略会议、7月宣布税法修订案等，企划财政部需要解决的问题接连不断。在有限的财政状况下，要想解决议会选举期间做出的承诺，并解决经济的未来问题，必须区分优先顺序，该取就取、该扔就扔，必须有仔细的讨论过程。 令人担心的是，现政府上台后，企划财政部几乎没有表现出作为库房看守的果断。无论是放宽上市股票转让所得税的大股东标准，还是表明废除金融投资所得税的方针时，都是根据总统室的意愿改变了原有立场。调整负担金制度等也是只要总统下达指示，一两个月内就能一泻千里地完成。如果总统室提出话题，很多情况下，在没有进行最低限度的讨论和考虑的情况下，直接付诸实行。 如果企划财政部有总揽经济政策、守护健康财政的自尊心和信念，就应该对无理的要求积极改进意见、进行抵抗。至少应该“拉拉扯扯”。朝野政党也有必要通过强制把财政赤字幅度维持在国内生产总值3%以内的财政准则的立法化，给库房看守提供名分和力量。尽情挥霍的议会选举派对结束了。现在，面对轻易掏空国库的诱惑，应该再次插上门闩。

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