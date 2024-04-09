韩国成功发射2号侦察卫星……恶劣天气下可对朝鲜进行精密监视. April. 09, 2024 07:34. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军方8日成功发射了2号军事侦察卫星。此次发射的2号卫星是韩国军队利用电磁波的第一颗影像雷达卫星。该卫星搭载了在恶劣天气下也能彻底掌握朝鲜核和导弹基地的高性能影像雷达。去年12月发射的1号卫星是利用可视光线的电子光学、红外线传感器方式，如果天气不好，很难执行地面观测等任务。有评价称，发射2号机确保了对朝先发制人打击的“眼睛”。 2号卫星于7日下午7时17分（韩国时间8日上午8时17分）在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。像1号卫星一样，此次也搭载在星空探索公司的“猎鹰9”火箭上，在发射50多分钟后成功进入了目标轨道（高度500公里左右）。之后，卫星在上午10点57分左右成功与海外地面站进行了通信，确认了正常运行。韩国军方相关人士表示：“2号卫星经过数个月的装备试验启动后，将进入正式任务阶段。” 安装在2号卫星上的高性能影像雷达是将卫星发射的电磁波穿过浓云和雾气到达地面后反射回来的信号数据合成后制作影像的方式。因此，不仅可以在夜间拍摄，还可以不受气象条件限制，对地面进行精密拍摄。也就是说，可以对朝鲜移动式发射车辆及核、导弹基地动向进行全天候监视。去年发射的1号卫星是利用可视光线直接拍摄地面影像的方式，如果出现云层或雾气，很难发挥其功能。 朝鲜也加快了军事侦察卫星的发射速度。韩国国防部长申源湜8日表示：“如果技术上的完善顺利进行，朝鲜将在4月15日（金日成生日）左右发射（侦察卫星）。”

한국어