对华半导体设备出口的管制，由韩国企业承受损失. April. 09, 2024 07:33. . 据调查，在向中国销售半导体设备的国家中，韩国产设备的出口去年降幅最大。美国企业的对华出口同比减少3.1%，韩国企业却减少了五分之一。荷兰、日本的出口反而大幅增长。美国主导的对华半导体设备限制的损失集中在韩国。 据联合国贸易统计，去年中国进口韩国产半导体设备的金额为44.76亿美元（约合6.6万亿韩元），比前一年锐减20.3%。相反，从半导体设备强国荷兰、日本产半导体设备的进口同期分别增加了151%和4.7%。 前年10月，美国政府限制对华出口用于生产线路宽度18纳米以下的DRAM、128层以上NAND闪存、14纳米以下系统半导体的半导体设备，并要求同盟国也参与其中。问题是，由于找不到设备，很难制造尖端半导体的中国企业正在集中开发28纳米以上的通用、旧型半导体生产和相关设备。通用半导体虽然可以用相对较低水平的技术生产，但广泛用于电子产品、汽车、武器等。全球半导体需求的70%以上是通用半导体，其中30%左右由中国供应。 韩国企业独自受到严重打击，是因为中国主要供应自给自足的通用半导体设备。相反，生产曝光设备等尖端产品的荷兰、日本的装备企业，得益于在限制规定加强之前购买装备的中国企业，反而享受到了特别需求。有人提出疑惑称，主导限制规定的美国部分装备企业绕过政府的管制，向中国出售了属于禁止出口对象的尖端装备。 最近，认为对华限制没有取得充分效果的美国、欧盟干脆切断了中国产通用半导体的海外出口。这将给陷入困境的韩国装备企业带来更大的冲击。为了在存储器半导体等领域保持竞争力，需要美国原创技术和荷兰设备的韩国很难摆脱西方主导的对华限制。即便如此，政府也应该通过与相关国家的协商，发出明确的声音，以免发生只有韩国企业受到不公平待遇的事情。

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