“Terra事件”争议人物权道亨在美国民事审判中败诉. April. 08, 2024 08:19. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 加密货币Terra•Luna暴跌事件的核心人物“Terraform Labs”代表权道亨（33岁•照片•音译）在美国证券当局告发的民事诉讼中败诉。此次判决将对他今后在美国接受刑事审判产生相当大的影响。 据《路透社》等媒体报道，5日（当地时间），纽约南部联邦法院陪审团在当天举行的审判中承认了原告方面的主张，“权某和Terraform Labs谎称Terra安全，给投资者造成了巨额损失。”此前，原告美国证券交易委员会（SEC）于2021年提出民事诉讼，称“2021年Terraform Labs在有关Terra安全性方面欺骗了投资者，并造成了约400亿美元（约54万亿韩元）的损失。” 此次判决是在刑事审判之外提出的民事审判中做出的。权某从去年3月开始被拘留在东欧巴尔干半岛的黑山，因此首先进行了被告人不用亲自出席的缺席审判。 韩国和美国两国从在黑山被捕时开始就展开了要求引渡罪犯的竞争。当初黑山法院决定将他送往美国，但后来上诉法院改判将其遣送回韩国。随着5日当地大法院宣布权某的韩国之行无效，有人提出权某有可能再次前往美国。权某希望前往金融诈骗量刑相对较轻的韩国。 权某于2018年成立Terraform Labs，发行了设计成每个硬币价值1美元联动的Terra、姐妹硬币Luna。SEC主张，Terraform Labs在Terra的价值在2021年5月跌至1美元以下后，为了刺激价格，要求第三方大量收购Terra等，参与了行情操纵。SEC还强调表示，权某和Teraform Labs需缴纳巨额惩罚性赔偿金，并收回他们获得的非法利益。

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