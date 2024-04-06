患者鲜血流干、大学医院接连倒闭，医政对峙到底要持续到何时？. April. 06, 2024 07:28. . 尹锡悦总统4日与因反对医科大学扩招而集体离开医院的专攻医生（实习医生、住院医师）代表进行了140分钟的会谈，但只确认了意见分歧。对于专攻医生事件发生45天后的首次面谈，韩国政府昨天表示，“将带着诚意继续努力对话。扩招2000人的方针有效。”一直要求取消医科大学扩招计划的专攻医生之间，甚至出现了“应该弹劾接受政府面谈提议的代表”的主张，因此，医政对话能否继续还是未知数。 虽说“一口吃不成个胖子”，但是一想到正在崩溃的医疗体系，没有成果和重启对话的约定就结束的面谈只能让人绝望。在全国100多家研修医院，作为必要人力的专攻医生大举离开后，急需手术的癌症患者们也为了等待数月的手术顺序、担心癌细胞转移而绞尽脑汁。专攻医生事件发生后，来到急诊室却因没有病床或医生而返回的事例也增加了一倍以上。每月按时缴纳健康保险费的人，却因患重病或出现紧急情况，在迫切需要医生的时候得不到帮助，处于令人无语的情况。 全国的研修医院也因无法正常接收患者，每天亏损10亿韩元左右。国内最大的癌症医院首尔峨山医院在40天内亏损了511亿韩元。虽然各医院都实行无薪休假，进行紧急经营，但预计从下月开始，倒闭的医院将层出不穷。一直推迟第一学期开课的全国40所医科大学如果从下周开始上课，85%的医科大学学生有可能集体留级。如果医大扩招，再加上留级生，从明年开始医大教室和实习室将乱成一团。 医疗体系和医生培养体系都是不得不立即出手的紧急情况，还要在10年后才能见效的医生扩充问题上较量到什么时候?虽然政府要求医疗界对医科大学扩招问题提出“统一对策”，但要求四分五裂的医疗界提出单一方案，无异于要按照政府的意愿进行。政府不应该被动地等待，而是应该积极收集医疗界的多种意见，制定协商一致的方案。医生们现在也不应被强硬派左右。希望考虑到守护国民健康的职业分量，积极与政府进行对话。

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