“马上停止”……拜登的“加沙政策”遭夫人反对. April. 05, 2024 08:02. by 金宝拉记者 purple@donga.com. “停止吧，马上停止吧，乔！” 这是美国总统乔·拜登的夫人吉尔最近对去年10月中东战争爆发后实行亲以色列政策的丈夫说的话。随着战争长期化，巴勒斯坦平民死亡者剧增，反以色列舆论对丈夫11月竞选联任也产生了负面影响，因此她鼓动丈夫立即寻找结束战争的方法。 据《纽约时报》3日报道，拜登前一天在邀请美国国内穆斯林社区负责人访问白宫的非公开活动中介绍说，最近听到了夫人的上述指责。当时一名活动参加者说，“妻子不喜欢参加具有亲以色列倾向的拜登政府主办的活动”，拜登对此表示“理解”，并提到了这一轶事。 在当天的活动中，战争爆发后曾在加沙地带做过医疗服务的巴勒斯坦裔美国医生对拜登政府和以色列表示不满，中途退场。据美联社报道，他在退场前把加沙地带最南端城市拉法的8岁少女敦促尽快停战而写的信交给了拜登。 曾是执政党民主党传统支持层的美国穆斯林社区在中东战争爆发后对拜登表示强烈不满。最近，在包括摇摆州在内的主要舆论调查中，拜登在大选竞争者、前总统特朗普面前处于劣势，白宫进入了紧急状态。 但以色列不顾拜登政府的再三劝阻，准备对居住着140万人的拉法发动地面战攻击。 此前的1日，在美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文等出席的美国和以色列视频会议上，以色列总理内塔尼亚胡的亲信、以色列战略部长罗恩·德尔默就拉法地面战政策高声叫喊。当时，德尔默主张“将拉法居民转移到相对安全的加沙地区北部后，在拉法展开地面战”。据NBC电视台报道，当布林肯和沙利文指出“缺乏现实性”时，他失去了理性，兴奋不已。

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