“为新熊生应援”，带着1354天美好回忆出游的福宝. April. 04, 2024 07:41. by 宋振浩记者 jino@donga.com. “福宝，再见。谢谢了。不要生病。” 爱宝乐园的大熊猫“福宝”时隔1354天即将离开韩国。粉丝们用应援和泪水为福宝送行。 福宝返回中国的3日上午，在京畿龙仁市爱宝乐园玫瑰园喷水池一带举行了福宝欢送活动。在下着雨的恶劣天气中，为了向福宝道别，6000多名熊猫粉丝聚集在这里。从当天上午4点30分开始聚集在爱宝乐园前的粉丝在上午10点开场之前已增至1000人以上。 上午10点45分。当福宝乘坐的特殊车辆出现在欢送活动现场时，粉丝们流下了眼泪，高喊“福宝，再见”。手持雨伞的粉丝们另一只手握着画有福宝的手牌向车辆挥舞告别。 当天，以“熊猫爷爷”而闻名的姜哲远饲养员拿着麦克风说：“为了能在新的基地安顿下来，我会陪在你身边。即使过了10年，你依旧是我们永远的熊猫宝宝”，用颤抖的声音读着给福宝准备的信。 姜饲养员还对来送福宝的粉丝们说：“我会好好送福宝回中国的。请不要忘记福宝。”饲养员宋永宽也向熊猫粉丝们致意说：“非常感谢大家和福宝一起参与1354天的美丽故事。”粉丝们也把准备好的亲笔信交给了饲养员。 饲养员们打完招呼后，福宝乘坐的车辆驶出玫瑰园，这时粉丝们的哭泣声淹没了雨声。 数百名粉丝在车辆离开后，望着关闭的门，近30分钟不愿移动。 粉丝们抛开遗憾，祈愿福宝幸福。每个周末都来爱宝乐园拍照的上班族朴美珍（32岁）说：“福宝和家人分享爱的样子让我感受到了纽带感，非常感谢福宝。去了中国之后也不会忘记福宝，会一直关注福宝的消息。” 运营福宝粉丝社区并主导地铁广告等的上班族罗景民（25岁）表示：“就像之前福宝战胜了所有成长过程一样，相信在新环境下也能顺利前进。我们一定会记住的”，向福宝道别。 福宝和姜饲养员一起于当天下午在仁川国际机场乘坐包机抵达中国。此后，福宝将在位于中国四川省的大熊猫保护研究中心之一的“卧龙神树坪”基地隔离一段时间，最终居住地尚未确定。今后，爱宝乐园将与中国官方媒体中国中央电视台合作，向粉丝们宣传福宝在中国生活的样子。

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