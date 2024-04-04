朝野政党代表带头举行“粗话议会选举”. April. 04, 2024 07:40. by 金俊一记者、金恩智记者 jikim@donga.com、enji@donga.com. 面对4月10日议会选举局面，国民力量党紧急对策委员会委员长韩东勋和共同民主党代表李在明，都出于团结支持层的考虑，连日来不断发表恶言恶语和性别歧视发言等低俗粗话，批评他们带头进行“狗血议会选举”的声音越来越大。如果真正成为（议会）多数党，如何解决民生等国民切身感受到的问题，朝野两党都没有拿出现实性的政策蓝图展开竞争。很多人指出，朝野代表都在滥发为议会选举而赶制的或引发撒钱争议的“空头支票公约”。 韩东勋3日在江原道春川的游说中表示：“李在明代表本人也承认，是‘日佳（极右倾向网络社区日刊最佳）’出身。”他说：“今天李代表说济州‘4·3’事件的责任在于我们党。像日佳出身的李代表这样的人才在政治上利用了济州历史的痛苦。”韩东勋前一天（2日）还针对李代表和祖国革新党代表曹国说：“太脏了，太窝囊了。黑社会也不会提出这样的名分。”他还称共同民主党候选人为“垃圾一样的极端主义者”。 李在明3日在庆尚南道昌原游说中抨击了政府经济政策，并说“这些令人寒心的人啊”。李在明前一天在首尔市铜雀乙选区进行游说，把国民力量党候选人罗卿瑗称为“锅”（罗卿瑗+安倍前日本首相、在日语中意为锅），卷入了贬低女性的争议。这是因为，上个月共同民主党的强硬支持者们针对罗卿瑗上传了“踩锅才够味”的宣传品，受到了贬低女性的批评，但李在明当天再次又直接提到。李在明在2月21日模仿了前总统市民社会首席秘书黄相武因“媒体餐刀恐怖袭击”发言而辞职的发言，并说“从光州来的人好好听听”，“看到他被棍子打了后脑勺，脑袋瓜都被打碎了。小心点！我是开玩笑的。” 朝野政党没有出台具体解决高物价中民生问题的现实性被证明可行的政策，而是接连推出了议会选举公约集中也没有的紧急制定的公约。韩东勋3日在江原道原州游说中表示：“将把青年厅设在人口部旗下，统辖青年政策。将把青年参政和权益放在首位。”这是在距离提前投票日还有两天的当天，针对20-30岁青年一代浮动层抛出的。当天，共同民主党宣布了首尔奥林匹克大路地下化公约。分析认为，这是为了刺激与执政党展开拉锯战的汉江地带的选票。对于财源计划，该党回避正面回答，只是说：“过去（建造京仁）运河相关的财源是9万亿韩元左右，整体上不会超过这一数额。” 德成女子大学政治外交学系教授赵镇万（音）表示：“在没有展现自己党的‘多数党蓝图’的情况下，党代表们只会带头说‘如果对方成为多数党，国家就会灭亡’，说一些引起政治厌恶的粗话。这是只想着靠打口水战得到选票，失去品格的狗血议会选举。”

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