李政厚取得多重安打，连续5场比赛出垒. April. 03, 2024 07:18. by 李憲宰 uni@donga.com. “风之孙”李政厚（旧金山巨人队）取得多重安打（一场比赛打出2支以上安打），自赛季开始以来连续5场比赛出垒。 2日，李政厚在与洛杉矶道奇队的美国职业棒球大联盟（MLB）客场比赛中，作为1号击球手兼中坚手出场，取得了5次有效击球、2支安打的成绩。赛季击球率从0.286上升到了0.316（19次有效击球、6支安打）。李政厚从第1局上半局第一个击球位开始就击出了安打。他面对对方左手首发投手詹姆斯•帕克斯顿投出的外侧高直球（时速152公里），打出了滚向左翼手前面的安打。在第3局第2个击球位上，因2垒手地滚球而出局的李政厚，在第5局无人出局1人在垒的情况下，再次面对帕克斯顿击出了中坚手前安打。他在第7局和第9局分别因2垒手地滚球和右翼手腾空球出局。 旧金山队主教练鲍勃•梅尔文表示，“（左手击球手）李政厚从季前赛开始就对首次面对的左手投手击出了安打。特别是无论朝哪个方向都能击出安打，这一点令人印象深刻。”李政厚在上月31日与圣地亚哥教士队的比赛中击出了进军MLB后的第一记本垒打，当时守护对方投手踏板的汤姆•科斯格罗夫也是左手投手。 道奇队的超级明星大谷翔平作为2号指定击球手出场，取得了4次有效击球、1支安打、1打点、得1分的成绩。大谷翔平在第3局下半局击出了落在右翼线上的2垒打。在本场比赛中，道奇队以8比3获胜。当天，金河成（圣地亚哥教士队）在与圣路易斯红雀队的比赛中，作为5号击球手兼游击手出场，在第4局下半局击出2垒打，取得了4次有效击球、1支安打的成绩。圣地亚哥队以2比6败北。 休斯敦太空人队的右手投手罗内尔•布兰科成为了本赛季MLB第一个无安打无失分的主人公。当天，布兰科在对阵多伦多队的9局内，在没有被安打的情况下，取得了7个脱三振、2个四坏球上垒的成绩，帮助球队以10比0大胜对手。投手布兰科出身于多米尼加共和国，2022年进军顶级联赛，截至上个赛季，他在24场比赛中仅取得2胜（1负）。

한국어