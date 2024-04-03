中国富豪青睐的智能手机，由苹果改成华为. April. 03, 2024 07:18. by 金喆仲 tnf@donga.com. 有预测称，由于房地产市场不景气、消费放缓等原因，中国经济正在苦战的情况下，以健康、旅游业为中心的高级消费市场将进一步扩大。特别是在中国高额资产家喜爱的智能手机品牌中，中国品牌华为超过苹果位居第一。 台湾《联合报》2日援引被称为“中国版福布斯”的胡润研究院的资料表示，据推测，今年中国高端消费市场规模比去年增加3%，约为1.66万亿元人民币（约310万亿韩元）。高端消费市场包括高级汽车（9000万韩元以上）、名牌服装、手表、宝石、家电产品、豪华旅行及健康管理产业等。胡润方面表示：“虽然高级汽车市场规模有所减少，但随着豪华旅游产业的快速发展，整体市场有所扩大。”研究院为了此次调查，对平均资产为4500万元人民币（约83亿韩元）的750人进行了问卷调查。其中33人是资产超过1亿元人民币（约186亿韩元）的超高额资产家。平均年龄为36岁。 据调查，今年中国高额资产家最想增加投资的领域是黄金、基金、银行存款。似乎反映了房地产市场的业绩不佳，很多人回答要减少住宅、商家等房地产投资。 在高额资产家喜欢的休闲活动中，旅行被提及最多。据分析，这是因为一度被新冠疫情和当局的防疫措施压制的旅行需求大幅增加。他们今年的平均休假日为24天，比去年（22日）多2天。 胡润当天还公布了“2024年最佳品牌”排名。高额资产家们认为，自己喜欢的智能手机是华为，而不是去年为止一直排名第一的苹果。据分析，这是因为美国和中国的霸权矛盾引发的爱国主义消费热潮、当局对公务员及国营企业职员下达禁止使用外国产智能手机品牌的影响等。 对于最想收到的礼物品牌，男女受访者均表示最想收到的礼物是法国名牌香奈儿。虽然最近中国电动汽车产业正在快速增长，但美国特斯拉被选为最佳电动汽车品牌。

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