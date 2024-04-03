迷恋古巴的韩国女人：“阳光扑面而来时，会感觉到自己还活着”. April. 03, 2024 07:17. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “每天早上一打开窗户，清澈的阳光就会扑面而来。每当这时，我都会感觉到自己还活着。” 新书《在古巴不乞求爱情》（心灵之林）的作者张熙珠（51岁•音译）这样说道。以在研究生院学习美术史的2010年冬季背包旅行为契机，深深地被加勒比海岛国古巴的魅力所吸引。之后她与古巴男性结婚，从2017年开始在首都哈瓦那生活，担任导游和国立美术馆解说员。 新书不是作为旅行者，而是作为生活中的人看到的古巴文化、经济状况等一五一十的随笔。古巴于2月14日与韩国正式建交，成为韩国第193个建交国。 古巴家庭法院的墙壁上写着新书题目《在古巴不乞求爱情》。古巴在爱情方面比起严守伦理和道德的尺度，更重视眼前的热情。她说：“最近韩国的离婚率提高了，但是在古巴，一开始结婚就不多，所以几乎没有离婚”，“古巴人即使上了年纪，也希望以男女身份生活。”如果向古巴人询问这种文化，他们会笑着回答。“因为我们血管里的血液在太阳下沸腾。” 在古巴生活与短暂访问的背包旅行不同。特别是，随着美国特朗普政府实施强有力的封锁古巴政策，物资变得难以获得。因为生活用品很珍贵，所以必须发挥“Inventa（创意性制造任何物品）”精神，改变老旧物品的形态之后继续使用。以男性为主的大男子主义文化也让人感到陌生。由于2022年遭受飓风“伊恩”袭击，她甚至在没有电的情况下生活了5天。当被问及为何在古巴忍受无尽的不便时，她回答说：“太阳带来的这里的乐观气质很好。在这里还可以和坐在公共汽车旁座的人进行‘闲谈’。” 在家门口的大海中享受游泳乐趣时，也能感受到古巴人的快乐。一楼的大婶不会说“海浪高，很危险”，而是说“现在出海的话，会乘风破浪，不用机票就可以直接去韩国”。她说：“古巴在日常生活中充满幽默感，非常悠闲。” 在社会主义国家古巴，资本主义浪潮正逐渐高涨。因为严重的通货膨胀，仅靠通过政府工作岗位支付的古巴货币（比索）很难维持生活。 最近古巴政府允许个人从海外进出口商品。“古巴以革命家切•格瓦拉的国家或美国大文豪海明威喜欢的地方而闻名。但是在这片土地上踏着坚实的脚步生活的古巴人还有很多其他的故事。”

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