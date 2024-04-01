“显示挚友排名的Snapchat助长了孩子们的不和”引起争议. April. 01, 2024 07:46. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 在社交媒体对未成年人的精神健康产生负面影响的忧虑日益加深的情况下，在英美圈10多岁青少年中人气高涨的“Snapchat”甚至助长孩子们的交友关系不和，从而引发了争议。显示“挚友排名”的Snapchat功能可能会引发不安、嫉妒心等。 《华尔街日报》（WSJ）上月30日报道说：“最近Snapchat的收费服务‘朋友太阳系（Friend Solar System）’功能使朋友之间感到不舒服。”Snapchat是2000万名以上的美国青少年使用的、被称为“10多岁青少年的社交媒体”的移动聊天工具。 “朋友太阳系”是每月支付3.99美元（约5400韩元）使用的“Snapchat Plus”中包含的功能。这是根据用户的沟通频率，将亲密度比喻为太阳系行星的方式。使用者本人被设定为太阳，按照沟通活跃的顺序，标记为与太阳相近的水星、金星、地球等。 问题是，对交友关系进行排名的方式反而会在青少年中引起不安。孩子们根据是否包含在太阳系中、是水星还是木星，会感到嫉妒和背叛感，受到挫折。英国的马克西米利安•米洛维多夫（17岁）向WSJ坦言：“在得知我在朋友的Snapchat排名中比想象的要靠后后，曾伤心过。”卡莉•希丁格（15岁）说：“男朋友看到自己变成海王星，而其他亲近的男性朋友成了水星，就生气了，很辛苦。” 最近在西欧，以社交媒体对青少年产生负面影响为由进行限制的动向越来越活跃。上月25日，佛罗里达州州长罗恩•迪桑蒂斯签署了禁止未满14周岁的儿童和青少年加入社交媒体账户的法案。去年，美国41个州以脸书和照片墙的过度中毒性对未成年人的精神健康造成损害为由提起了诉讼，上月28日，加拿大4个州的教育厅也以同样的理由对社交媒体提起了诉讼。

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