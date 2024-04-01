“英格兰命脉”泰晤士河因排泄物而丢脸. April. 01, 2024 07:46. by 洪禎秀 hong@donga.com. 包括首都伦敦在内，横穿英国中南部的“英格兰命脉”泰晤士河被排泄物覆盖，丢尽了脸面。有着195年传统的“牛津剑桥（牛津大学与剑桥大学）赛艇对抗赛”参加者甚至被下达了“小心溅出的水”禁止入水的措施。 环境团体“江河保护行动”上月29日表示：“在大赛区间采集样本，对水质进行了检查，结果发现大肠杆菌的检出量平均达到2863CFU（细菌数单位），最高达到9801CFU，最高接近允许值的10倍。” 据英国广播公司（BBC）报道，泰晤士河因排泄物等气味都难以忍受。在当天举行的赛艇比赛中，输掉的牛津大学选手伦纳德•詹金斯在记者会上抱怨说：“比赛前提前呕吐了”，“如果河水里少一点‘粪便’应该会好受点。”原来牛津剑桥对抗赛传统是冠军队跳入江中庆祝，但今年禁止入水。还下达了比赛时不要碰到划桨溅出的水等警戒令。 泰晤士河粪水事件是由于水道公司长期大量排放未经妥善处理的污水而引起的。据英国环境厅透露，去年全国未处理的污水排放了370万小时，这是自2015年开始监测以来的最高值。这一数值是2022年（175万小时）的两倍多。 由于英国雨水与污水流入同一管道，因此为防止洪灾倒流，英国计划将部分污水流出。环境团体指责说：“污水泄漏原本应只在非常罕见的情况下才会被允许，但现在却胡乱排放。”英国政府也表示“这是不可接受的”，敦促迅速采取措施。 但是，预计根本性的解决问题并不容易。英国水道公司在撒切尔首相时期的1989年实现民营化后，比起设备投资或服务改善，只致力于增加股东分红收益，受到了很多批评。排名第一的企业“泰晤士水务公司”（Thames Water）也归私募基金和海外年金机构所有，去年的负债达140亿英镑（约24万亿韩元）。在这种情况下，泰晤士水务公司最近作为自救对策提出了最多上调40%的水费等方案，因此更加受到舆论的围攻。

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