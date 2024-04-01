舆论调查：议会选举选区支持率……共同民主党45.5% VS 国民力量党34.7%. April. 01, 2024 07:45. by 金埈馹 jikim@donga.com. 对于“如果今天是投票日，下届政党候选人在选区议会选举中展开对决，将投票给谁”的提问，45.5%的人表示将投票给共同民主党候选人，34.7%的人表示将投票给执政党国民力量党候选人。两党相差10.8个百分点，在误差范围（±3.1%）之外。42.5%的人回答“为了牵制政府，第一在野党共同民主党候选人应该多数当选”，33.4%的人回答“为了国政稳定，执政党国民力量党候选人应该多数当选”，相差9.1个百分点。 《东亚日报》在创刊104周年之际，委托舆论调查机关“Research&Research”在2月28日、29日以全国1004名成年男女为对象进行了舆论调查，结果在31日出现了上述结果。舆论调查结果显示，选区候选人投票方面，在4月10日议会选举中最大胜负点首尔地区（48席）中，共同民主党占49.5%，国民力量党占32.6%，相差16.9个百分点；在拥有最多议席数（74席）的京畿、仁川地区，共同民主党（45.7%）和国民力量党（33.1%）相差12.6个百分点；在每次议会选举时都被认为为决定性因素的大田、世宗、忠清地区（28席），共同民主党占45.9%，国民力量党占35.8%，相差10.1个百分点；在激战地洛东江地带所在的釜山、蔚山、庆南地区（40席），国民力量党占46%，与共同民主党（34.9%）拉开11.1个百分点。 比例代表政党投票意向依次为国民未来29.8%、祖国革新党24.0%、共同民主联盟20.6%。如果把祖国革新党和共同民主联盟合计，则为44.6%，高于国民未来。 对于医科大学扩招问题，57.2%的受访者表示“应该扩招，但应制定调整规模和时间的仲裁案”，28.5%的人认为“应该按照政府方案扩招2000人”，8.3%的人认为“不应该扩大医大招生规模”。在政府应对高物价的调查中，69.8%的人回答“做得不好”，21.1%的人回答“做得好”。舆论调查以100%无线电话问答的方式进行，以无线RDD为标本实施，可信度为95%，标本误差±3.1个百分点，应答率为9.3%。详细内容请参看中央选举舆论调查审议委员会网站。

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