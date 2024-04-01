为什么现在要防范“新冠疫情”. April. 01, 2024 07:45. . 奈飞的科幻电视剧《三体》中出现了3个太阳的文明。由于无法预测的公转周期，气候温和的恒世和地狱般的乱世不规则地反复出现。乱世时，三个太阳同时升起，大地变成一片火海，而离太阳太远的大海则会结冰。忍受严酷的乱世只有一个方法，就是在恒世做好防范。 传染病大流行与乱世相似。不知道什么时候来。会带来毁灭性的损失。一旦开始则来不及后再防范。还有最重要的一点是，它一定会再来。 席卷全世界的新冠疫情危机即将结束一周年。现在是黄金般的恒世。下一次大流行可能会更加残酷。病原体不仅攻击老人，还会集中攻击婴幼儿，或者越过呼吸道渗透到大脑。我们能否观察这种可怕的可能性，切实应对下一次大流行呢? 先看看疫苗的应对吧。政府去年5月宣布新冠疫情危机结束，并宣布了“在新型传染病发生后100天内开发信使核糖核酸（mRNA）疫苗”的目标。mRNA疫苗是开发快、预防死亡效果大的“游戏改变者”。韩国没有自主开发的能力，在抢先购买的竞争中也未能获胜，因此总统不得不给制药公司打电话哭诉“请给点疫苗”。 但是，政府和国会的应对却背道而驰。过去两年间投入327亿韩元开展活动的国家mRNA疫苗开发事业团将于今年6月结束活动。因为第二阶段的事业预算全部被削减。据说，在预算审查过程中出现了“新冠疫情已经结束，还非要支援不可吗?”的说法。相反，日本在坚持不懈地投资1万亿韩元后，去年自主成功开发出了mRNA疫苗。下次大流行时怎么办？要向日本乞讨吗？ 接下来重要的是整顿“保持社交距离”等防疫措施的依据性法令。我们在上次大流行时靠牺牲个体户和学生的权利，守护了社会。当事人未能参与决定过程，赔偿也不完善。即使出现新型传染病，在引进疫苗之前，保持社会距离是不可避免的。那么，应该先采取费用效果较大的防疫措施，但现在完全没有分析限制营业时间和中断上学等实际减少了多少确诊者。 最后是病床。上次大流行时，“病床充裕”和“医疗余力”是同义词。政府为应对下一次传染病，决定在2022年底之前设置1700个紧急情况下可以动员的负压病床，但该计划被推迟到今年底，推迟了两年。据悉，这是为了确保具备重症患者治疗能力的优质病床。稍微晚一点没关系。但不能忘记，如果不改变现行的医疗费结构，治疗轻症、美容患者比重症、急救患者更赚钱，那么“紧急病床”就无法正常启动。 从这个观点来看，目前医疗界和政府就医科大学招生名额展开的较量近乎奢侈。要碰头解决的难题堆积如山。为下一个乱世做好准备的现在，谁都不知道和平时期何时会结束。此时此刻，病毒应该在地球某处瞄准下一次大流行而屏住呼吸，我们是不是太容易、太快忘了过去的教训了?

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