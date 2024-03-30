“风之孙”李政厚MLB首秀贡献安打-打点，地球的另一边也刮起旋风. March. 30, 2024 07:32. by 李憲宰 uni@donga.com. “风之孙”李政厚（26岁•旧金山巨人队）在美国职业棒球大联盟（MLB）出道战上取得了安打和打点。在韩国职业棒球Kiwoom队效力4年的金河成（29岁•圣地亚哥教士队）也以落在李政厚面前的击球取得了新赛季第一支安打。 29日，在客场美国加利福尼亚州圣地亚哥Petco Park球场举行的与圣地亚哥教士队的2024赛季MLB美国国内揭幕战上，李政厚作为1号击球手和中坚手出战。以对方首发投手达比修有（38岁）为对象，在首两个击球位上分别因三振和一垒手直线球而下场的李政厚在第5局第三个击球位上击出了干净的中前安打。 李政厚是继1994年创下首次记录的朴赞浩（退役）之后，成为第27位踏上MLB舞台的韩国选手。也是作为击球手的第12次MLB出道。韩国击球手在出道比赛中击出安打则是有史以来第5次。 这是喜悦和遗憾交织在一起的第一支安打。李政厚在1比0领先的第5局上半局，在2人出局无跑垒员的情况下，经过两击三球拉锯战，将达比修有投出的高下坠球（时速153公里），击出了落在中坚手手套前面的球。李政厚在去年3月的世界棒球经典赛（WBC）韩日战上，面对日本代表队首发出场的达比修曾取得2个有效击球、1支安打。但是喜悦也是暂时的。李政厚在下一个击球手豪尔赫•索莱尔击球时试图盗垒2垒，但因达比修有的牵制而出局。 与父亲前教练李钟范（54岁）一起成为韩美日职业棒球联赛第一对获得父子最有价值球员（MVP）的李政厚继父亲之后，时隔18年在Petco Park球场击出了安打。2006年3月16日，在同一地点举行的第一届WBC与日本队的决赛第2轮比赛中，李前教练打出了决胜2垒打。当天在观众席上亲眼目睹儿子的MLB首支安打的李前教练起立鼓掌。 李政厚的第一个打点出现在第7局。在2比2战平的第7局上半局，在1人出局1、3垒有人的情况下进入击球位的李政厚面对的是日本职业棒球救援王出身的左手投手松井裕树（29岁）。在因松井的暴投变成2、3垒的情况下，他利用中坚手牺牲腾空球把3垒跑垒员拉到了本垒。第一支安打和第一个打点都是面对日本投手取得的。 如果比赛就这样结束，本可以成为决胜打，但是旧金山巨人队的救援队在第7局下半局失掉4分，最终被对手反超。当天的比赛最终以圣地亚哥教士队6比4获胜而告终。 李政厚在赛后表示，“虽然击出了第一支安打，但立即遭到牵制而出局，没能好好感受到安打的心情。再次感受到了MLB的高水平”，“但是能够实现梦寐以求的MLB首秀，心情很好。” 在2024 MLB正式揭幕战首尔系列赛（20、21日）上，金河成只取得了7次有效击球、无安打的成绩，但当天他作为5号击球手兼中坚手出场，贡献3次有效击球、1支安打、1个四坏球上垒、1得点，为球队的胜利做出了贡献。两队将连战四场，直至4月1日。

한국어