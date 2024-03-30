超越生存的共存，宇宙如此浪漫的理由. March. 30, 2024 07:31. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 作者是天文学博士，现任研究员。引用作家介绍，由于从事“观察宇宙空间的工作”，因此他小说的观瞻与众不同。最重要的是小说集《世界之树的女神们》非常浪漫。作品集的主题很明确。人类不能用那一星半点的知识来理解或支配广阔的宇宙，只有相生和共存才是生存之道。作者以惊悚或冒险故事的形式，津津有味地诠释了这个听起来或许有点老套的命题。 第一部作品《伟大的沉默》正如题目所暗示的那样，提出了宇宙中存在的其他智慧生命体的问题。宇宙是浩瀚的，除了人类之外，还有其他拥有文明的智慧生命体，为什么他们一直保持沉默呢？ 但事实上，作者真正想讲述的是将科学知识和技术利用在掠夺和垄断上的巨大企业和隐藏在其下的人类的傲慢。“Intech”是一家几乎垄断性地向处于能源危机的人类提供能源的跨国企业。主人公美厚在Intech宣传部负责不起眼的业务，突然被副社长叫去。说是公司内部有间谍，让他去找证据。作者以中篇分量中几乎接近长篇的丰富设定和渊博的科学知识为基础，构建了阴谋和矛盾、冲击性反转、宇宙规模的爆炸紧张剧烈地交织在一起的巨大世界，吸引了读者。 标题作品《世界之树的女神们》在讲述人类危机方面与前部作品有共同点，但主人公的态度和观点却截然相反。在宇宙基地研究木星的巨大卫星欧罗巴的生态系统的三位女性研究者听到了地球因陨石坠落带来的宇宙病毒而面临危机的消息。传递消息的地球项目经理主张，即使破坏欧罗巴的生态系统，也要尽快活体采集外星生物，找出拯救地球的解决方案。 然而，欧罗巴基地的研究人员发现了在不破坏他人无辜行星的情况下寻求帮助的途径。为此，他们必须冒着生命危险，但研究人员选择牺牲自己的生命来拯救地球和欧罗巴。 作为文学思潮，浪漫主义（Romanticism）大约始于18世纪末的德国，在19世纪初期席卷欧洲。浪漫主义思潮的最大特点是存在超越人类理性和合理性的超然世界。因此，在浪漫主义作品中，主人公们遇到无法理解理性和合理性的情况，或被爱情或恐怖等强烈的感情所笼罩。或者为了超越现实利害得失的信念或理想，甘愿燃烧自己的人生。 作者是天文学家，对他来说，超越人类现实的超然世界当然是宇宙。他的主人公们为了人类生存的理想而行动。而且，作家笔下的主人公超越只有人类生存的狭小圈子，努力在宇宙中与整个宇宙一起生活。作为文学家，感受到纯粹的“浪漫”就是这一点。

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