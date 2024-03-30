创新的象征——苹果的背叛. March. 30, 2024 07:30. . 最近某网络社区上传了一篇题为《使用iPhone的女儿，使用Galaxy的妈妈》的文章。妈妈为了纪念女儿上初中，给她买了苹果手机。虽然是二手货，但女儿非常喜欢，十分珍惜。却出现了意想不到的问题。因为妈妈使用Galaxy智能手机，无法再用应用程序控制iPhone。收费控制应用程序也毫无用处。妈妈不得不购买二手iPad（本来想买iPhone，但据说二手iPhone也过于昂贵），在创建了苹果用户名之后，才得以控制女儿使用iPhone。 由于iPhone的封闭性，母亲不得不浪费。而制造商苹果可以赚更多的钱。最终，美国法务部开始着手撤除苹果的这种形态。最近以苹果为对象提起了违反《反垄断法》的诉讼。 在司法部长梅里克·加兰德的新闻发布会上，苹果的封闭性形态原封不动地暴露了出来。苹果降低了Galaxy等其他智能手机的应用程序功能，阻碍了苹果以外的周边设备的性能。例如，iPhone用户利用信息应用程序向非iPhone用户发送短信，就会显示为绿色。对话没有加密，视频画质下降，也不能修改信息。 如果iPhone用户与使用其他智能手机的朋友交换信息、视频等，必然会感到不便。这直接给人一种“iPhone以外的智能手机质量不好”的感觉。尽管问题出自iPhone。加兰德一针见血地指出：“苹果并不是凭借优秀的产品在竞争中领先，而是违反《反垄断法》，在智能手机市场上一直保持着垄断地位。” 新闻发布会上还介绍了2022年美国加利福尼亚州某次会议上发生的轶事。一名与会者问苹果首席执行官蒂姆·库克：“有没有想过改变与其他智能手机交换信息的方法？不为别的，就是因为不能给妈妈发视频。”库克答道：“给妈妈买iPhone吧。”这也许是玩笑吧。但是自从知道美国司法部的起诉内容后，听着就不再像是玩笑了。 库克在苹果创始人史蒂夫·乔布斯的劝说下，于1998年加入了苹果。如果说乔布斯是充满魅力的天才类型，那么库克则是细心的管理者类型。因此，库克在2011年成为苹果首席执行官时，投向苹果的目光是忧虑远多于期待。 但记者对库克给予了很高的评价。其契机是他2014年勇敢地公开自己是“同性恋”的事实。他在给彭博社的投稿文章中表示：“因为是同性恋者，所以可以理解属于少数群体的意义，也可以深入了解少数人的苦衷。”他强调多样性、平等、女性雇佣等，展现了包容力。这给具有革新形象的苹果带来了温暖。 这样的苹果凭借封闭的生态界维持了垄断地位，令记者感到很大的背叛感。欧盟也以违反《反垄断法》为由，本月初向苹果征收了约2.7万亿韩元的罚款，从这一点来看，背叛感的共鸣可能会扩散到全世界。乔布斯在2007年推出iPhone17年后，苹果可能会面临最大的危机。曾是苹果增长动力的封闭性现在成了最大的难题。韩国企业也应该反思一下是否建设了“被高墙包围的庭院”。

한국어