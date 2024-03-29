威尔•史密斯在明洞享受糖烧饼，与道奇队签订“10年1900亿韩元”的巨额合同. March. 29, 2024 07:28. by 李憲宰 uni@donga.com. 为参加在高尺天空巨蛋体育场举行的本赛季美国职业棒球大联盟（MLB）揭幕战2连战首尔系列赛（20、21日）而来到韩国的威尔•史密斯（29岁）以10年总额1.4亿美元（约1887亿韩元）的合同条件，与所属球队洛杉矶道奇队续约。 史密斯在访韩期间和妻子一起来到首尔明洞等地，享受了糖烧饼、煎饺、糖葫芦等美食，并将这样的照片上传到社交媒体上，为韩国粉丝们所熟知。史密斯的妻子在首尔系列赛结束后回到美国后，还在社交媒体上上传了穿着在韩国购买的韩服的女儿的照片。史密斯在首尔系列赛的两场比赛中取得了0.500（10次有效击球、5支安打）的击球率和2打点的数据。 包括MLB.com在内的美国媒体报道说，道奇队在史密斯29岁生日前一天的28日就延长10年合同与后者达成了协议。道奇队的主力捕手史密斯通过此次合约成为了MLB中收入最多的捕手。捕手签订10年长期合同也是MLB历史上第一次。 2016年以全体选秀第一顺位被道奇队选中的史密斯于2019年首次进军MLB，并从2021年开始占据主力位置。史密斯在2025赛季结束后将获得自由签约选手（FA）资格，但道奇队通过此次合约让他留队至2032年。史密斯说：“我无法想象自己穿着不是道奇队的队服，而是其他球队的队服出场比赛的样子。今后10年更加令人期待。”随着史密斯的续约，至少到2032年为止，穿上道奇队队服的选手增加到了4人，其他三人分别是大谷翔平、莫基•贝茨、山本由伸。

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