美国纽约女性接连遭到“不明来由的拳打”. March. 29, 2024 07:28. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “白天正在走路，有个男人打了我的头。” 哈雷-凯特·麦古金（音，23岁）25日上午10时许在美国纽约曼哈顿16大街步行时遭遇不幸。突然出现一名高大男子，用拳头砸她的额头，她差点晕倒在路上。网红麦古金之后在抖音上公开了鼓包的额头，哽咽着说：“只是走在路上而已，却受到了攻击。” 在纽约设计学院上学的托尼纳托（音，27岁）也在同一天在14大街被身份不明的男子打了脸。她在接受《纽约邮报》采访时呼吁说：“不知道他在接近。（遭到攻击后）全身都因恐惧而僵住，什么也做不了。” 纽约街头突如其来的袭击不仅限于她们。她们的事故被传开后，数十人接力吐露受害经验说“我也被打了”。受害者都是女性，共同点是在光天化日之下走路时遭遇的。 知名人士也不例外。以奈飞人气真人秀《真实家庭主妇》而闻名的电影演员贝瑟尼·弗兰克尔不久前用智能手机拍摄面包店时被击中头部。当地喜剧演员莎拉·哈佛（30岁）19日在曼哈顿下城方向被击中后脑勺。 随着争议的扩大，纽约警方27日在社交媒体X（原“推特”）上发表声明称：“警方非常清楚在路上遭到‘无差别拳打脚踢’的女性们的揭露。将尽全力确保安全。”警方当天逮捕了嫌疑人斯基沃基·斯托拉（40岁），并以攻击麦古金的暴行嫌疑提出了起诉。警方还对在时报广场等地攻击女性的男性也下达了公开通缉令。 最近纽约的地铁犯罪剧增，纽约州州长凯西·霍克尔派出州防卫军，引发了“过度治安”的争议。但是，随着对女性的攻击接连不断，只暴露出了漏洞，市民们的不满越来越大。在刊登纽约警察局声明的X上，也有很多指责留言称，“即使逮捕，也会很快被释放，再次犯罪”。哈佛在接受NBC采访时坦言：“受害后最无法忍受的是在哪里都不安全的感觉。白天紧张得累，晚上很难入睡。”

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