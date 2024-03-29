请给予审判，结果是粗话滚滚. March. 29, 2024 07:28. by 尹明真记者、权九龙记者 mjlight@donga.com、9dragon@donga.com. 从4月10日议会选举正式选举运动期间的第一天开始，朝野政党领导层就互相提出“审判论”，粗话滚滚。国民力量党紧急对策委员长韩东勋28日对共同民主党代表（党首，下同）李在明和曹国革新党代表曹国表示：“把政治当作狗的人才是问题，政治本身是没有罪的。”李在明指责称：“这是毁掉国家、背叛国民的政权。”从选举运动第一天开始，朝野政党就没有拿出民生政策和竞选公约，而是互相攻击对方，宣扬“审判论”。对于朝野政党的表现，选民们称之为“沾上粪便的狗之间在打架”，表现出疲劳感。 韩东勋当天在首尔市西大门区新村洞集中游说现场表示：“问题是把政治当成狗的人，政治本身是没有罪的。”他本人前一天在仁川现场紧急对策委员会议上还嘱咐称，“应该更加节制，做出符合国民要求的言行”，仅过一天就引发了粗话争议。韩东勋当天在每个游说现场都提出了针对李在明和曹国的“李-曹审判论”，宣称“审判犯罪者的是民生”。他在首尔市广津区也表示：“从两人（李在明、曹国）被判有罪到入狱，3年时间太长了。” 共同民主党针锋相对地表示：“菩萨的眼里都是菩萨，猪的眼里都看成猪。”该党综合状况室室长金民锡在记者会上表示：“我不会用和韩（东勋）委员长一样的眼光看待世界、参加此次选举。在剩下的时间里，我会有品格地呼吁支持。” 但是，在共同民主党游说现场，也出现了提出政权审判论的粗话。李在明当天在总统室所在的首尔市龙山区举行了紧急对策委员会成立仪式，高喊“背叛国民的尹锡悦政权，现在需要我们国民的鞭打和鞭策。因为政权的无能，经济崩溃了。”该党常任选举对策委员长李海瓒也参加了亲在野党倾向的金御俊（音）的油管（YouTube）频道，声称尹锡悦“鲁莽、无知、无情”，并称“卢泰愚前总统更是贵族。（所以）干脆走向了审判选举”。他同时表示：“好象已经抓住了胜机。” 曹国当天也在釜山举行出征仪式，尖锐地指出：“希望大家以‘照这样下去国家会灭亡’的判断给予力量。” 选民们对此反应冷淡。记者在韩东勋首尔市麻浦区望远市场游说现场见到的姜某（70岁）说：“沾着粪便的狗在打架。应该先审判脏话审判论。”家住首尔市城东区的朴炯锡（音，31岁）说：“啊，又开始了！在‘只顾着自己打架，把国民抛在了脑后’的郁闷感中产生了幻灭感。”在李在明的游说现场见到的公司职员金某（29岁）说：“看他的行径，不管选谁都一样。”

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