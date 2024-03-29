金正恩和岸田正在拉拉扯扯，如果韩国不想被越顶跨过……. March. 29, 2024 07:28. . 首脑间的会面非常谨慎。日程、议题等即使调整到一定程度也不会轻易公开。一名对礼宾业务颇有经验的外交当局人士表示：“首脑会谈应该调整到只要不是天灾人祸就不会取消的水平，这样才会告知日程。” 最近有与这种常识背道而驰的关系。那就是朝鲜和日本。金正恩的妹妹金与正上个月发表谈话，就朝日首脑会谈的可能性表示：“两国完全可以共同开创新的未来。”本月25日，日本首相岸田文雄突然公开表示，已向金正恩提议会面。但就在第二天，他又改口说：“朝日首脑会谈对我们来说，并不是关心事项。” 在首脑间氛围尚未成熟的情况下，金与正就敲锣打鼓地“实状转播”，看到这一幕，日本自然感到不快和不爽。但日本的反应有点微妙。岸田上个月表示，“正在具体进行（与首脑会谈相关的）各种活动”，但在金与正25日突袭谈话后反而配合地表示，“要想与朝鲜解决所有悬案，首脑会谈非常重要”。 首脑会谈的准备过程，同盟之间也艰难而小心。相互并没有多少喜欢之处的朝鲜和日本为何最近公开“推推拉拉”呢？ 日本抓住会谈带子的理由比较明确。对于将于9月结束任期的岸田首相来说，为数不多的扭转支持率的筹码之一就是与金正恩的谈判桌。韩国政府一名消息人士表示：“虽然可能性很小，但如果朝鲜对绑架者问题表现出诚意，对陷入20%左右支持率泥潭的岸田文雄来说，这将是一张大牌。” 朝鲜公开谈论首脑会谈的理由是多方面的。首先，朝鲜显然想主动公开秘密交涉事实，动摇日本。似乎在算计，如果动摇韩美日中接近性相对较好的日本，就会瓦解韩美日三角环。韩国外交当局人士表示：“朝鲜此举是为了让岸田文雄露出乞求对话的姿态，提高宣传效果，同时摆脱国际外交孤立的局面。”也有分析认为，这是为了在11月美国大选之前与美国进行接触而试探日本的意图。 大部分人认为，眼下促成朝日首脑会谈的可能性微乎其微。最关键的是，在绑架日本人问题上，双方分歧依旧。虽然朝鲜反复强调会谈的前提条件是“不要提及绑架问题”，但日本仍然坚持不提这一议题就不举行会谈的方针。金与正26日突然断然拒绝会谈，很有可能是因为双方的这种隔阂。 从韩国政府的立场来看，不能因为朝日首脑会谈是邻居家的事情就袖手旁观。也不能因为眼前没有可见的动向就如望远山。如果双方的迫切需求一拍即合，气氛就会急速发展，这就是首脑会谈。 如果不想在发呆之后被越顶跨过，首先要仔细检查朝日的动向。如果有朝日对话的动向，就应该利用这个机会了解朝鲜的内心想法。提高韩美日情报合作水平，细心观察并及时提醒，防止日本卷入金正恩的阴谋，这一点也很重要。

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