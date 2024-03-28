中国向世贸组织起诉“美国削减通胀法扰乱供应链”……美国：“贼喊捉贼”. March. 28, 2024 07:29. by 金喆仲 tnf@donga.com. 在中国电动汽车企业加快进军世界市场的步伐的情况下，中国向世界贸易组织起诉了只对北美地区组装的电动汽车提供补贴的美国政府《削减通货膨胀法》。中国认为，这是美国打着“应对气候变化”的幌子歧视中国产汽车的措施。美国则针锋相对地表示，“持续不公正惯例的是中国”。 据路透社等媒体报道，中国向世贸组织起诉，要求纠正因削减通胀法产生的歧视性补贴执行，纠纷解决程序于26日开始。中国商务部还在同一天主张：“美国以应对气候变化、保护环境等为由实施了削减通胀法，但实际上是强迫只购买美国产品，本质上具有歧视性。”中国商务部还声称：“通过削减通胀法排除中国等其他世贸组织成员产品，是歪曲公平竞争、严重扰乱电动车供应网的行为。” 美国削减通胀法把安装未在中国、俄罗斯、朝鲜等“担忧国”采购核心矿物及零部件的电池，并在北美地区组装的电动汽车每辆最多发放7500美元（约1013万韩元）的补贴。 美国反驳称这是“贼喊捉贼”。美国贸易代表戴琪尖锐地指出：“中国为了妨碍公平竞争，加强中国制造企业的支配力，正在坚持不公正的政策和惯例。”中国根据2012年发表的《节能及新能源汽车产业发展计划》等，对电动汽车进行了破格补贴、政府部门义务购买等支援，被认为是问题所在。 因为中国的起诉，美国要在30天内与中国进行协商。如果不能达成协议，世贸组织的审判程序将启动。即使中国胜诉，美国也可以上诉，因此纷争长期化是不可避免的。有分析认为，中国不可能不知道这一点，因此选择起诉的理由是考虑到了11月的美国大选。世贸组织顾问、新加坡经营大学教授亨利·高对彭博社表示：“无论谁在美国大选中获胜，中国的意图是（制造对削减通胀法的负面舆论）防止类似事件再次发生。”

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