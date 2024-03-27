韩东勋：“在野党的言论，是在颠覆国家” VS 李在明：“无能、不负责任的政权”. March. 27, 2024 07:36. by 朴勋相记者、尹多彬记者 tigermask@donga.com、empty@donga.com. 在28日开始的4月10日议会选举正式选举运动即将开始之际，国民力量党紧急对策委员长韩东勋表示：“那边的势力（共同民主党）说的，与其说是牵制政府，不如说更接近颠覆。把国家搞得一团糟。”共同民主党代表（党首）李在明表示：“作为执政党，滥发无法遵守的‘虚假公约’，依靠无能、不负责任的政权，不可能改变居民的生活。” 朝野代表互相定义对方为“颠覆国家势力”“无能、不负责任的政权”，预告了正式选举运动期间的激烈战斗。 韩东勋25日在首尔市江南区某咖啡厅进行的采访中批评称：“牵制政府的论调总是很高，政府应该受到牵制。（共同民主党）说话，都是从超越法律、不正常、不常规的方式直接把（政府）拉下马的权力斗争观点出发。”对于李在明提出的发放人均25万韩元的恢复民生补贴，韩东勋尖锐地指出：“这不是负责任的政治，而是对未来一代的剥削。共同民主党把国民看成一种获得选票的实验场所。” 对于共同民主党等在野党提出的“为弹劾而获得200个席位”的主张，韩东勋表示：“拿到200个席位，在国民看来，这是非常傲慢的说法。好像是脱缰了。国民们会密切关注。” 李在明当天在接受《东亚日报》的书面采访时批评称：“在过去的两年里，尹锡悦政权利用国民赋予的权力，让国民的生活饱受痛苦，在‘度日艰难’的呐喊声中，也没有出台任何对策。”他还说：“作为负责国政的国会议员和在野党的政治领导人，我想让大韩民国停止倒退，重新站稳脚跟，成为发达国家。我抱着哪怕多确保一票也要真正审判尹锡悦政权的觉悟，正在竭尽全力。” 竞选仁川市桂阳选区国会议员的李在明说：“不能完全集中于桂阳（的选举运动），我感到很抱歉。如果不想停止桂阳的成长和发展，就必须停止政权的暴政，用实践而不是语言来证明的政治。”李在明当天作为桂阳选区候选人接受了采访。

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