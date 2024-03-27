申报“1万人”实到聚会70人……应该制裁占据道路的“夸大集会”. March. 27, 2024 07:35. . 在寒冷的冬天很少举行的市中心大型集会，随着春季和选举季节的到来，交通堵塞和噪音公害造成的损失正在增大。特别是随着政治矛盾的深化，保守和进步团体为了炫耀声势，申报数千名出席人员，实际上只有数百人参加或夸大集会所需时间两三倍的“夸大集会”正在成为痼疾。 《东亚日报》采访组对最近两周申报“将有3000人以上参加”的4个主要集会的现场进行了确认，结果显示，没有一起遵守原来申报的出席人员和大概的集会时间。20日，在首尔市龙山区战争纪念馆北门前汉江大路举行的保守倾向集会，申报了有1万人参加，但警方推算的实际参加人数只有70人，主办方推算也只有200人。9日，在首尔市中区韩国新闻中心前的世宗大路上举行的进步倾向集会，也申报了有5000人参加，但据警方推算，集会规模为700人，主办方推算为2000人。为了不来的集会参加者，两三条车道放空了数小时，给无辜的市民带来了不便。 夸大集会时间的情况也一再出现。虽然设置舞台等准备集会的时间只有一两个小时，但为了下午3点开始的集会，申报为从上午10点起进行。这样一来，周边交通被长时间管制。集会主办方表示，“很难提前掌握因故不能出来的人员”或“准备集会需要时间”，但一再出现的夸大集会人员和集会时间，只是故意或不顾警察力浪费和国民不便的不负责任的处事方式。如果集会规模或所需时间与申报值相差甚远，就要追究罚款等应负的责任。 与其他发达国家相比，韩国的集会文化过于宽容。就拿集会噪音来说，规制也很松懈，再加上疏于管制，所以并未得到遵守。这与过去对抗不义权力争取民主化的集会和示威的集体记忆不无关系。但时代已经改变很久了。要保障和平表达意见的集会自由，同时也要找到均衡，避免因过度的噪音和辱骂、占据道路而侵害平静的日常生活的权利。

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