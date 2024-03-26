专攻医生：“没有请求医大教授协议会出面仲裁，没有委任其权限”. March. 26, 2024 07:25. by 吕根镐记者 yeoroot@donga.com. 专攻医生（实习医生、住院医师）团体——大韩专攻医生协议会没有就政府缓期执行停止医生执照及组建对话协议体的方针表明正式立场。但据悉，内部认为“政府随心所欲在先，事后又以暂缓吊销执照处分作为诱饵”，批判的氛围强烈。 前天主教中央医疗院实习代表柳玉河多（音）就前一天国民力量党紧急对策委员长韩东勋会见全国医大教授协议会代表金昌洙（音）等人、出面进行斡旋一事表示，“医大教授协议会并不能代表专攻医生和医疗界。这是荒唐的。”柳玉河多表示，“没有任何专攻医生要求或委托医大教授协议会进行仲裁。政府的对话发言只是为了秀给国民看的表演。此外，暂缓吊销执照的处分并不能说服任何专攻医生”，表明了强硬的立场。 此外，首都圈大学医院的一名专攻医生表示：“在公布各大学扩招名额之前，是可以这样提议对话的。现在已经按照政府的意愿推进程序，在议会选举即将到来之际又进行仲裁，这让人感到欺骗感。”据悉，大多数专攻医生提到了2020年集体休诊时大韩医师协会排除专攻医生与政府达成协议的事实，对教授等尝试出面仲裁表示不信任。 另一方面，医大学生团体——大韩医科大学·医科研究生院学生协会表示将从25日起“请求大学方面受理休学申请”。对于不接受休学申请的学校，医科学生协会表示：“将考虑提出行政诉讼的方案。”与此同时，医科学生协会还要求政府全面取消医大扩招政策，并要求参与决策过程。

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