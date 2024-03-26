朝野政党就“议会选举候选人房地产疑惑”爆发全面战争……“浅尝辄止式公推考察后遗症”. March. 26, 2024 07:24. by 姜成辉记者、权九龙记者 yolo@donga.com、9dradon@donga.com. 朝野政党在内部“公推风波”告一段落后，立即展开了针对对方的“房地产投机疑惑”攻防战。共同民主党以“差价投机疑惑”取消了对李英善（音，世宗甲）的公推，国民力量党质疑称：“除李英善之外，共同民主党还有涉嫌差价投机的候选人。”随后，共同民主党也针锋相对地对国民力量党候选人提出财产相关疑惑，朝野政党之间似乎正在扩大为“房地产疑惑全面战”。政界担心，由于朝野两党的不实考察，可能会像4年前议会选举后第21届国会开院后一样，接连引发当选人的房地产争议。 国民力量党紧急对策委员金景律（音）25日在党中央选举对策委员会议上表示：“昨天看了十多名（共同民主党候选人财产公开资料），我要介绍其中几名。”他对金基杓（京畿富川乙）、李康一（忠北清州上党）、文镇锡（忠南天安甲）候选人提出了质疑。他提出：“（金基杓）在首尔江西和麻谷有两栋65亿韩元的商铺，负债57亿韩元。请李在明代表亲自回答，这是不是差价投机。”此外，他对李康一和文镇锡分别拥有的5栋商铺和4栋也提出了差价投机的疑惑。 对此，共同民主党也立即提出了国民力量党候选人张真荣（首尔铜雀甲）、朴德钦（忠北报恩-沃川-永同-槐山）的房地产投机疑惑。此前，共同民主党曾以张真荣在以法人名义在京畿道杨平购买2500坪规模土地的过程中用贷款抵充土地价格的90%等为由，提出了房地产投机疑惑。共同民主党发言人崔珉硕批评称：“朴德钦在国会议员任期内伪装成刺五加农场建造高尔夫球场等，是投机争议的中心人物。（国民力量党）紧急对策委员长韩东勋难道想把执政党打造成投机和腐败的圣地吗？”针对被提出的疑惑，朝野政党候选人异口同声地否认了投机疑惑，称“没有非法性”。 朝野政党在第21届国会开院后，在房地产投机疑惑浮出水面后，也曾自行展开全面调查。东国大学政治外交学系教授朴明浩（音）表示：“在短时间内浅尝辄止地进行的候选人考察是个问题。至少要在议会选举6个月前结束公推，确保充分的考察时间。”

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