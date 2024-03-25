朝鲜主场与日本的比赛取消……国际足联判其0比3负. March. 25, 2024 08:11. by 姜泓求 windup@donga.com. 国际足联（FIFA）取消了原定于26日在平壤举行的2026北中美世界杯亚洲区第2轮预选赛朝鲜（北韩）队与日本队的比赛，并宣布朝鲜队输球。因为，朝鲜表示，如果没有具体说明，就不能在平壤举行比赛，而且也没有告知比赛地点和日期。 FIFA表示，“26日朝鲜队和日本队的比赛取消。朝鲜没有安排（希望延期的）比赛日程和除平壤以外的其他比赛场所。”FIFA将朝鲜递交给惩戒委员会，原定于26日举行的比赛被处理为朝鲜0比3负。 至此，日本队在世界杯亚洲区第2轮预选赛B组取得了4战全胜（积12分）的成绩，无论剩下的两场比赛结果如何，都获得了进入赋予各组前两名球队的最终预选赛入场券。目前战绩为1胜3负（积3分）的朝鲜队排在B组第3位，根据26日叙利亚队（积4分）与缅甸队（积1分）的比赛结果，朝鲜队有可能跌至小组最后一名。 21日，朝鲜在东京客场挑战日本队的小组赛第三场比赛中以0比1败北。第二天22日，亚足联（AFC）表示，“26日在平壤举行的比赛将不会举行。朝鲜两天前通报说，由于不可避免的原因，必须在中立场所进行比赛。”朝鲜还剩下6月份与叙利亚、缅甸的世界杯第2轮预选赛主场比赛。

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