关乎患者生死的“医大扩招”与“所罗门审判”中的“假妈妈们”. March. 25, 2024 08:10. . 在韩国政府向各大学分配医科大学（医学院）招生名额后，围绕医大扩招的医政矛盾正在走向不丁挽回的局面。全国医科大学教授们今天集体递交辞呈，表示将减少诊疗。政府将从明天起对脱离医院的住院医师进行吊销执照的处分。国民力量党紧急对策委员长韩东勋昨天会见全国医大教授协议会会长团，呼吁他们克制集体行动。 一直以来对医政间冲突袖手旁观的执政党领导层之所以与医疗界进行对话，可能是考虑到党内认为医疗空白在议会选举中可能会成为不利因素的声音而采取的措施。虽然感觉为时已晚，但多数国民的心情是，希望执政党现在出面斡旋，打开此次事态的突破口。尽管执政党努力进行对话，但政府仍然坚持“扩招2000人”。认为“有必要扩招医大学生”的专家们也考虑到教育和进修的条件，一再要求调整速度，唯一曾经赞成扩招2000名的首尔大学医学院教授也改变了立场，提出了推迟一年扩招的方案。党政在支持医大扩招的同时，也应考虑担心医疗空白长期化的民心变化，发挥灵活性。 在医疗界内部，主张对话和妥协的稳健派受到排挤，强硬派掌握了力量。担任全国医大教授紧急对策委员长、试图协调医政间分歧的教授受到辞职压力，大韩医生协会下届会长选举中，两名强硬派候选人将进入最后投票。据悉，不参与医疗界集体行动的医生和医大学生被当作“叛徒”进行游街示众。虽然政府通过分配医大扩招名额“板上钉钉”引发了抗议，但涉及患者生命的专家集团的极端行为只会使事态难以解决，甚至失去此前积累的国民的信任。同时，也有必要回顾医疗界当时是多大程度上负责任地参与了政府医大扩招的讨论。 上个月专攻医生开始离开医院时，首尔医大教授协议会紧急对策委员长曾把围绕医大扩招问题发生的医政冲突比喻为两个母亲都声称是自己孩子的“所罗门审判”。没有填补医疗空白的对策却强行扩招2000人的政府，讨厌政府这种行为并对患者视而不见的医疗界，都和“不如把孩子分成两半各拿一半”的假妈妈没有什么两样。

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