金惠顺诗集《翅膀幻想痛》获得NBCC大奖. March. 23, 2024 07:59. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 诗人金惠顺（69岁）凭借诗集《翅膀幻想痛》（照片）获得了美国全美图书评论家协会奖（NBCC奖）。这是韩国文学作品首次获得NBCC奖，翻译诗集获得该奖也是史无前例的。 21日（当地时间），NBCC在美国纽约新闻学院举行的“2023 NBCC奖”的诗单元获奖作品选定了《翅膀幻想痛》英文版诗集（Phantom Pain Wings）。NBCC奖是美国最具权威的文学奖之一，该奖项选出1年来在美国用英语写的最好的书籍，并根据诗歌、小说、非虚构、传记、翻译书等类别选出获奖者。 当天，金诗人通过出版社表示：“完全没有期待获奖。能给亚洲女性颁发奖项，我感到非常惊讶和高兴”，“感谢一直以来以优秀的翻译合作的崔敦美女士。”代替金诗人出席颁奖典礼的美国出版社New Directions Publishing的编辑杰弗里表示：“性别不是名词，而是动词。谢谢评委们又这样选择了一位女性。” 《翅膀幻想痛》是迎接金诗人登上文坛40周年，2019年文学和知性社出版的第13部诗集。在同名标题诗中，话者“我”和“鸟”被权力者驱逐出境，一起经历幻想痛。金诗人通过“成为鸟”的概念，讲述了超越性别歧视的内容。 文学和知性社代表李光浩表示：“鸟既不是主语，也不是宾语，而变为动词，打破了主体和客体的界限，增加了诗意效果。”《翅膀幻想痛》经过韩裔美国人崔敦美诗人（62岁）的翻译，于去年5月在美国出版，受到了当地文坛的好评。美国《纽约时报》去年年末将该诗集选为“今年最佳诗集5本”之一。 金诗人在韩国文坛被评价为“女性诗的起源”。1978年入选《东亚日报》新春文艺评论后，1979年金诗人通过季刊《文学与知性》进入诗坛，至今共出版了14本诗集。文坛有分析认为，金诗人的作品倾向是接受女性特性，创造出对新的人格和世界的展望，从与西方女权主义不同的意义上被独特地接受。文学评论家姜东浩表示：“金诗人作为女性，从认同感扩展到人类物种问题，正在展开实验性的、前卫的挑战”，“作为与时俱进的诗人，其普遍性似乎在国际舞台上得到了好评。” 与非虚构或小说相比，在翻译困难的诗领域出现获奖作品也是非常罕见的。金诗人在此次获奖之前凭借《死亡自传》获得了2019年加拿大格里芬诗文学奖等4个海外文学奖。韩国文学翻译院院长郭孝焕（人名音译，上同）表示：“2010年代以后，像诗人兼翻译家崔敦美一样精通韩语和英语的翻译家登场，随着翻译质量的提高，获得海外文学奖的人数也在增加。”

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