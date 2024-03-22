首尔新建一居室月租平均超过100万韩元. March. 22, 2024 07:34. by 金炯民记者 kalssam35@donga.com. 调查显示，首尔新建单间公寓的平均月租超过了100万韩元。 运营房地产信息平台“茶屋”的站3（Station3）21日通过国土交通部实际交易价格系统进行统计的结果显示，今年2月在首都圈交易的首尔地区保证金为1000万韩元，竣工5年以内的低层小区、多户型单间公寓（套内面积33平方米以下）的平均月租为101.5万韩元，与去年同期相比上涨9%。按地区来看，京畿和仁川分别为63.3万韩元和53.7万韩元。首尔分别是京畿、仁川的1.6倍和1.89倍。 据统计，今年1月全国多户、联排房全月租交易量共达2.1146万件。其中，全租交易为9268件，月租交易为1.1878万件。月租比重为56.2%，是国土部自2011年开始制定相关统计以来的最高水平。据分析，受全租欺诈的影响，月租比全租、新建比构筑需求集中，新建一居室月租也呈上升趋势。 “茶屋”营销室长张俊赫（音）表示：“首尔地区新建单间公寓的平均月租超过100万韩元，这将给实际需求者带来负担。重视舒适居住环境的MZ一代的单人家庭增加，预计今后新建单间公寓的需求也会持续增加。”

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