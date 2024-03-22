大谷翔平的太极旗……孙兴慜的太阳旗. March. 22, 2024 07:33. . “Let's go to France together（一起去法国吧）。” 这是韩国国家足球队拉拉队“红魔”在1998年法国世界杯亚洲区最终预选赛韩日战的1997年11月1日在首尔蚕室综合运动场挂出的助威标语。韩国队是在已确定晋级世界杯决赛圈的状态下进行比赛的。相反，日本队只有赢得这场比赛，才能延续历史上首次晋级世界杯的希望。结果日本队以2比0获胜。 红魔和日本拉拉队“超级日本（ULTRA NIPPON）”在比赛结束后也继续助威。ULTRA NIPPON连呼“韩国！韩国！”，红魔也用鼓声回应。当时，一名红魔会员在接受《东亚日报》采访时表示：“虽然韩国队完败很伤心，但看到远道而来的ULTRA NIPPON朋友高兴的样子，决定视作某种安慰。” 同一天，《东亚日报》还刊登了批评铃木一郎的报道。当天，铃木一郎参加了在蚕室棒球场举行的韩日职业棒球黄金系列赛第1场比赛，他在防守后没有进入击球区，而是缺席了比赛。《东亚日报》报道称，“6天前受伤的腰部状态恶化了”，并怀疑“如果稍有不慎就会被韩国投手三振出局，日本顶级明星的自尊心就会受损”，所以主动要求被换下场。报道的题目就是《傲慢的铃木一郎》。 继铃木一郎之后，日本顶级明星当属大谷翔平。与铃木一郎不同，大谷的人气非常高，甚至让人产生“在韩国还有这么受欢迎的日本人吗”的想法。（女子组合TWICE日本成员Sana粉丝们嘘！）洛杉矶道奇队所属的大谷翔平在2024美国职业棒球大联盟开幕2连战“首尔系列赛”前夕，在太极旗表情符号前向韩国粉丝们挥手致意，在入境后的记者会上也说“韩国是我最喜欢的国家之一”，让粉丝们更加沸腾。 如果孙兴慜以托特纳姆热刺队球员代表的身份，在太阳旗表情符号前比心并接受采访时说“日本是我喜欢的国家之一”，会怎么样呢？尽管如此，韩国球迷们还能为孙兴慜加油吗？大谷的太极旗虽然以感叹号结束，但在孙兴慜的日本国旗上却留下了问号。 韩国和日本最终一同进入了法国世界杯决赛圈。世界杯结束三个月后，金大中总统在日本国会上表示：“因为不到50年的不幸历史，使历经1500年的交流与合作历史全部变得毫无意义，真是愚蠢的事情。”尽管如此，在口口声声说“金大中精神”的政治家中，在议会选举即将到来之际，助长反日情绪的人不在少数。 “红魔”之所以能够为日本队加油助威，是因为即使韩国队输掉了这场比赛，也不会受到太大的打击。一直被日本单方面欺负的我们，现在不是强大到即使孙兴慜在太阳旗前微笑也能被当作“资本主义的微笑”的程度了吗？不能放弃日本媒体形容为“没有日本的反日”的单方面反感，这难道不是更伤自尊的事情吗？

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