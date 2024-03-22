美国向英特尔提供26万亿韩元援助……韩国却对讨论补贴开不了口. March. 22, 2024 07:33. . 美国政府决定向本国半导体企业英特尔提供约195亿美元、约合26万亿韩元的巨额补贴和贷款。虽然美国即将宣布对在美国建设半导体代工（委托生产）工厂的三星电子的支援方案，但预计达不到英特尔得到的支援规模。 美国总统拜登访问亚利桑那州英特尔工厂，亲自宣布的支援规模为85亿美元补贴和110亿美元贷款。这是预想额的两倍水平，是前年制定的美国《半导体法》支援规模527亿美元的37%。此外，预计英特尔设施、设备投资的25%将从法人税中扣除。据悉，美国不久后将向韩国三星电子和台湾的台积电分别提供60亿美元和50亿美元的补贴。从中可以看出，美国集中支援英特尔，牵制代工排名第一、第二的台积电和三星电子的意图。 美国引发的半导体补贴战正在演变成国家对抗战。梦想半导体产业复活的日本，在18万亿韩元的第一次支援金的基础上，正在准备追加支援金。欧盟决定到2030年为止投资62万亿韩元的民间-政府资金。中国正在筹集36万亿韩元规模的半导体“大基金”。印度将筹集13万亿韩元的补贴，最多支援在本国建设的半导体工厂建设费的七成。 虽然各国纷纷加入新保护主义基调，展开“金钱战争”，但半导体是最大主力产业的韩国却是补贴无风地带。由于大企业特惠的帽子和财政状况，韩国政府连讨论补贴的第一步都没有迈出。虽然去年3月通过了K芯片法，但只是将大企业设施投资的15%从税金中减免，而且时效将于今年底结束。朝野政党针对议会选举出台的半导体支援政策是延长支援法的时限、进一步放宽限制的水平。 如果韩国半导体企业的研究、生产基地被补贴吸引流向海外，势必导致优质的国内工作岗位减少。韩国以半导体为杠杆的全球影响力很有可能减弱。不少人担心，由于各国政府在补贴支援上贴上标签的限制，韩国企业的行动范围会缩小。如果政府和政界不能在更晚之前提高警惕，制定实质性的支援政策，就很难守住国内半导体产业的基础。

한국어