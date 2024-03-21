医大扩招敲定名额分配……首尔0名、京畿仁川361名、地方1639名. March. 21, 2024 07:59. by 崔예나 yena@donga.com. 韩国政府20日公布了全国40所医科大学（医学院）的2025学年度入学名额。总名额从3058名增至5058名，扩招2000名，非首都地区医大的名额比现在增加1639名，京畿、仁川地区医大的名额增加361名。首尔地区的医科大学连一名都没有增加。有分析认为，政府不顾医生团体的强烈反对，匆忙公布各大学招生名额，实际上敲定了医大扩招的楔子。医大扩招是自1998年以后27年来的第一次。 副总理兼教育部长李周浩20日在政府首尔大楼表示：“（扩招部分）2000名中，给非首都地区的大学新分配1639名，占82%，在京、仁地区分配了361名。为了克服首尔和京仁地区之间的过度偏差，首尔没有分配扩招名额。” 全国地方据点国立大学中，庆北大学、釜山大学、全南大学等7所大学的名额统一增加到200名，成为国内拥有最多名额的“超大型医学院”。特别是忠北大学，现有招生名额为49人，增至200人是增加了308%。此外，名额不足50人的“迷你医科大学”的名额增加到了80-100人。非首都圈中等规模的医科大学名额在100-150名之间。教育部表示，在分配标准方面，“考虑了集中安排非首都地区、强化小规模医大力量、支援地方及非必需医疗等三大标准”。 排名最靠前的医科大学和五大医院（首尔峨山、首尔大学、三星首尔、塞佛伦斯、首尔圣母医院）聚集的首尔，连一名扩招名额也没有分配到。保健福祉部相关人士透露背景说：“当初计划至少安排几个人，但有人呼吁应该进一步考虑地区均衡原则。”据教育部透露，目前每1000人中的医生数量，首尔有3.61名，仁川有1.89名、京畿道有1.80名。 国务总理韩悳洙当天在对国民谈话中表示：“扩招2000人是消除医生不足的最低限度的数字。根据政治损益做出妥协，最终将给国民带来损失。” 对于政府当天的宣布，医生团体一致表示反对。大韩医生协会紧急对策委员会媒体宣传委员长朱秀浩（音）当天表示：“从今天（20日）开始，14万医生将齐心协力开展尹锡悦政权下台运动。如果有必要，将与政界联合起来。”医协紧急对策委员会、大韩专攻医生协议会、全国医大教授协议会当天下午在网上举行了首次三方会议，讨论了对政府应对方案。

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