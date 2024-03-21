美国最高法院：“允许得克萨斯州驱逐非法移民”……白宫：“不同意”. March. 21, 2024 07:58. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 保守派占优势的美国联邦最高法院19日暂时允许实施得克萨斯州移民法，规定“可以利用州政府的职权自行驱逐非法移民”。在野党共和党籍的得州州长格雷格·阿伯特去年12月签署的该法案原计划从5日开始实施。拜登政府以“侵害联邦政府对移民政策的权限”为由提起诉讼，相当于二审的上诉法院正在进行审判。最高法院当天决定，在上诉法院作出判决之前，得州可以自行实施移民法。 将在11月大选中展开对决的拜登总统和特朗普前总统就移民问题针锋相对。在移民议题成为大选主要争论焦点的情况下，围绕移民政策的执行权限在联邦政府和州政府中的哪一方的争论也将达到高潮。白宫立即发表声明反驳称，“不同意最高法院的决定”。 ● 支持得州的“保守占优”最高法院 最高法院当天表示，解除停止执行得州移民法“SB4（Senate Bill 4）”的命令。该法律的核心是州司法当局可以利用职权逮捕、拘禁、驱逐非法移民。 去年年底得州通过该法案后，拜登政府提出诉讼称：“移民执行是联邦政府的管辖范围，对非法移民也要给予最低限度的人性待遇。”一审法院接受了联邦政府的主张，中止了法律的效力。但负责二审的第五联邦巡回上诉法院在判决之前做出了暂时允许法律实施的“行政缓期”决定。拜登政府向最高法院要求取消缓期决定，但未被接受。 在当天的决定中，9名大法官中有6名保守倾向人士赞成，3名进步倾向人士反对。这如实反映了最高法院内部围绕移民、堕胎等文化战争议题的势力构图。 最高法院2022年6月废除了从1973年开始维持49年的联邦政府层面的堕胎权。对此，有分析认为，当天的判决有可能推翻承认联邦政府对移民政策权限的现有判例。 2010年亚利桑那州通过了可以调查并拘禁非法滞留嫌疑人的移民法，当时最高法院判决其违宪。但在特朗普政府上台后，最高法院的理念倾向明显向保守方向转变，这种氛围令人们感受到了变化的征兆。反对当天决定的进步倾向大法官索尼娅·索托马约尔、柯坦吉·布朗·杰克逊通过少数意见表示担心，“这一决定将给移民法的执行带来更大的危机”，也是出于这个原因。 ● 共和党占优势的州制定自己的移民法 此次判决将对共和党占优势的其他州产生相当大的影响。艾奥瓦州当天通过法案，规定被驱逐出境或被拒绝进入美国的移民访问艾州是犯罪，可予以处罚。 此前的15日，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯也签署法案，规定过去被驱逐的非法移民如果访问佛州，将以重罪进行处罚。《纽约时报》评价说：“长期以来一直是联邦政府垄断领域的移民问题，共和党所属的州长们想要亲自处理的意志正在加大。” 此次事件有可能升级为与墨西哥接壤的外交问题。墨西哥政府表示，即使得克萨斯州根据《移民法》驱逐非法移民，也不会接受他们，“移民政策不是州政府之间的问题，而是联邦政府之间协商的问题”。 如果由此引发的社会矛盾进一步扩大，已经因移民政策受到不少批评的拜登的连任之路也将受到打击。特朗普一直攻击说：“拜登对非法移民的激增置之不理。”

한국어