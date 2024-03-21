搭乘K文化之风，隐藏的宝石“隐形冠军”浮现. March. 21, 2024 07:58. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “没想到会出道。这几年我收心了，感觉非常好。”曾执导Netflix电影《路基完》的金熙珍导演（38岁）5日在记者见面会上这样说道。在经历了长时间的辛苦之后，她终于执导了个人第一部长篇电影，并发表了震耳欲聋的感想。金导演之前只执导过《修学旅行》（2010年）等3部短篇电影，长期担任剧本作家。虽然2017年她接到了执导《路基完》的提议，但由于选角和投资问题，作品制作停滞不前。但是随着Netflix决定投资，吸引演员宋仲基的参与，制作也加快了步伐。《路基完》在1日公开后，在Netflix非英语电影领域排名第一。因为涉及脱北者人权问题而受到了国际社会的关注。金导演说：“看到光花了很长时间。作为导演，出道的机会并不容易。”最近，得益于世界性的K文化热潮，“隐形冠军”正在国内文化信息业界崛起。在国内没有受到太大关注的新人创作者们在海外受到了关注。据Netflix透露，2022年至2025年推出的5部韩国原创内容中，有一部是新人导演的作品。例如，闵洪南导演此前只执导了短篇电影《我要去医院》（2005年），大部分时间主要担任导演部工作人员和助理导演，他执导了今年年初公开的奈飞电视剧《遗赠的秘密The Bequeathed》。今年1月公开的奈飞电影《荒野》的许明行导演也是作为武术导演和特技演员工作，后来作为导演首次出道。 《遗赠的秘密》和《荒野》都是在忠武路没有执导机会的导演们通过网络视频服务（OTT）平台获得进军海外机会的事例。Netflix共同首席执行官（CEO）泰德•萨兰多斯上月19日访韩时表示：“新人导演们正通过Netflix在全世界舞台上出道。” 这是OTT比起创作者的名声，更关注作品性的事例。借助K-Contents的人气，只要作品好，投资就会活跃起来。演员宋仲基在《路基完》记者见面会上就参与新人导演作品的理由表示：“只看剧本，不会根据导演是谁来选择作品。现在已经不是只有名导制作才去看作品的时代了。” 在文学领域，隐形冠军创作者们也大放异彩。据大韩出版文化协会透露，首尔国际图书展的知识产权（IP）咨询件数从2022年的115件增加到去年的944件，在短短1年内激增8倍以上。银杏树出版社代表朱延善（音）表示：“去年在首尔国际书展上与40家海外出版社进行了商谈，其中超六成是想要购买我们书籍的商谈”，“对于海外出版社来说，首尔国际书展之前是来卖书的地方，但今年却变成了来买书的地方。” 金义京作家的长篇小说《Hello Baby》（2022年•银杏树）最近确定在英国、美国、德国、意大利、荷兰出版。虽然不是在国内广为人知的作家，但美国版权却卖给了北美最大的出版社兰登书屋（Random House）系列的霍加斯图书。霍加斯图书编辑向金作家发送电子邮件写道：“今天在美国等多个国家，作为女性感受到的问题备受关注，但《Hello Baby》很好地处理了这些问题，十分中意。”在全世界人口减少的情况下，包含了在不孕医院遇到的30、40多岁女性的苦恼，这一点发挥了号召力。银杏树理事李珍熙：表示：“人口减少的趋势与小说主题相吻合，在海外反响热烈。” 新人朴素英作家的长篇小说《雪球》（2021年•创批出版社）的版权卖给了美国、英国等10个国家。该书描写了未来严寒期在围着穹顶的温暖地区发生的事情，吸引了高度关注气候危机的海外读者的视线。陈宝拉作家的长篇小说《Memory Care》（2023年•银杏树）即将在美国、英国出版。用人工智能（AI）制作的“Deep Fake假新闻”在国内外引起争议的情况下，一本描写很难区分真实和谎言的未来的书的内容引起了英美圈读者的兴趣。向海外出口《Memory Care》的国际文学经纪人芭芭拉•吉特沃解释说：“今后比起创作者的名声，作品内容的普遍性或作品性将决定内容物的成败。”

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