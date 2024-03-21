如果想守住“牡蛎之国”的名声. March. 21, 2024 07:56. . 分布在全国各地的贝冢中，牡蛎壳的比重占绝大多数。一年四季都可以采集的贝类和螺类等种类繁多，但也会产生毒素，在特定时期不能食用的牡蛎的比率非常高。由此可以推测，从很久以前开始牡蛎就在韩半岛海岸边繁盛。 自古以来，对于牡蛎，人们常说大麦抽穗时不要吃，樱花凋落时就不挖了。在欧洲，有这样一句话，在没有“R”字的5月到8月（May、June、July、August）不能牡蛎。因为牡蛎在这个时期会生成产卵期毒素，产生麻味。 来到水产市场的外国人看到牡蛎装满网，以重量为单位进行销售的情景会大吃一惊。因为像韩国这样能以低廉的价格吃到牡蛎的地方并不多。南海、西海具备牡蛎养殖的最佳环境，因此收获量很大。在韩国，不仅可以以低廉的价格尽情享受牡蛎，而且一年四季都可以吃到牡蛎。 最近，在招待客人时，经常会推出个体牡蛎（与现有的多发样式不同，是拉开个体间隔养殖的牡蛎）。今年冬天来我家品尝个体牡蛎的熟人达10多人，据说都是第一次吃。个体牡蛎比长牡蛎（Magallana gigas•又称太平洋牡蛎）大得多，味道浓厚，香气一流。最重要的是具有四季都可以食用的优点。 市场上常见的长牡蛎包括壳重大多小于100g。个体牡蛎与长牡蛎一样，有2对染色体的二倍体（100~150g）和3对染色体的三倍体。三倍体牡蛎达200~300g，有成年人的手掌那么大。增长率也是长牡蛎的2.5~3倍。用于生殖素发育的能量用于生长，长得又快又大。而且不会产生毒性，可以全年生产。 国立水产科学院在2014年获得了生产三倍体牡蛎的四倍体技术。在人工种苗培育场对四倍体牡蛎精子、二倍体牡蛎卵进行受精，成功生产了三倍体牡蛎。2015年推广规模化生产示范养殖，2016年向渔民出让母贝。70%的长牡蛎养殖集中在统营海域，但个体牡蛎养殖场正在向统营市、巨济市、南海郡、高城郡、高兴郡、新安郡等南海岸全境扩散。现有的长牡蛎养殖场使用的泡沫塑料浮标（每1万平方米1600多个）的使用量在个体牡蛎养殖中大幅减少（每1万平方米600个），展示了环保的养殖技术。 不亚于高附加值的牡蛎生产，养殖场的卫生环境也是需要迫切改善的事情。喜欢生牡蛎的人感染诺如病毒（Norovirus），受苦后回避生牡蛎的情况也很多。净化设施不完善的养殖场附近的卫生间或渔船、钓鱼船等流入的人粪危害严重。 2012年，美国食品药品监督管理局（FDA）在韩国牡蛎养殖场检测出了引发食物中毒的诺如病毒。指出人粪流入养殖场，全面禁止进口韩国产牡蛎。此后，南海岸的多个地方自治团体设置了海上公共厕所等，为净化环境做出了努力，并恢复了出口。地方政府及养殖场渔民不断努力改善环境。尽管如此，仍能经常听到因感染诺如病毒而遭罪的经历。扩大牡蛎消费市场的捷径创造纯净的大海，让诺如病毒无藏身之处。

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