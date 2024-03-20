季前赛历史上第三次不败战绩排名第一，斗山队信心满满迎接常规赛. March. 20, 2024 07:46. by 李憲宰 uni@donga.com. 斗山队以8胜1平的不败战绩结束了职业棒球季前赛赛程。虽然未能实现季前赛全胜，但将带着历史上第三个“季前赛不败”的纪录，以迎接23日开幕的常规赛。 斗山队在19日与韩华队的最后一场季前赛上以7比7与对手握手言和。到前一天为止，斗山队8战全胜，直到第7局上半局为止，斗山队以7比4领先，但在第7局下半局，替补阵容丢掉3分，以平局结束了比赛。斗山队以第一名的成绩结束季前赛是自2014年（4胜2负5平•胜率0.667）之后10年来的第6次（1984年、1990年、1994年、2000年、2014年、2024年）。继1995年乐天队（5胜1平）、1999年韩华队（5胜）之后，斗山队成为第三支创下季前赛不败记录的球队。 但“季前赛第一名”并不是在常规赛也能取得好成绩的保证支票。季前赛是在职业棒球成立第二年的1983年首次引进的，在此期间季前赛排名第一的球队获得韩国大赛（总决赛）冠军的有7次（1987年海泰队、1992年乐天队、1993年海泰队、1998年现代队、1999年韩华队、2002年三星队、2007年SK队）。去年，在季前赛中获得第一、二名的韩华队和三星队，在常规赛中分别仅排在第9位和第8位。 尽管如此，斗山队的气氛比任何时候都充满希望。18日在与韩华队的比赛中击出2个本垒打带领球队取得胜利的主力捕手梁义智表示，“如果在季前赛上表现不好，就会不安地进入赛季，如果成绩好的话，参加揭幕战的姿势会变得更加舒服。只要像现在这样继续好好表现就行了。” 斗山队主教练李承烨也说：“在季前赛上，没有一场比赛是为了勉强取胜。投手们按照事先定好的顺序出场，主力击球手们在一场比赛中也只站上两三次击球位后就下场休息了”，“选手们似乎加快了节奏，为赛季开幕做好了准备。” 斗山队在季前比赛中投打两端都表现出了稳定的战斗力。第一和第二投手劳尔•阿尔坎塔拉、布兰登•瓦德尔和郭彬、崔源峻、金东周等5人首发阵容已经全部组建完成。成长为国家代表投手的郭彬18日在与美国职业棒球大联盟（MLB）洛杉矶道奇队的特别比赛（练习赛）上也首发出场，2局内仅失1分。 在替补席方面，“怪物新人”金泽演的登场给球迷增添了紧张感。以第2轮选秀第1顺位进入斗山队的右手投手金泽演在18日与道奇队的比赛中，让特奥斯卡•埃尔南德斯、詹姆斯•奥特曼三振出局。道奇队主教练大卫•罗伯茨称赞道，“球速似乎只有时速91英里（约146公里），但实际上可能具有时速96英里（约154公里）的威力。”由郑哲元担任终场投手的斗山队由于洪建喜的存在，去年首发出场的李映河赛季初将出现在替补席上。在击球阵容方面，主力击球手金宰焕复活了。去年以0.220的击球率、10个本垒打萎靡不振的金宰焕在季前赛上取得了0.444的击球率（18个有效击球、5支安打）、1个本垒打、6打点的成绩。 到去年为止效力于MLB的柳贤振时隔12年回归的韩华队以第3位（5胜2平3负）结束了季前赛。柳贤振在季前赛上两次首发出场，取得了2胜、平均责任失分3.00的成绩，让人期待他在常规赛的表现。在斗山队担任主教练时，连续7年带领球队进入韩国大赛的金泰亨主教练新执掌教鞭的乐天队排在了第8位（3胜5负）。

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